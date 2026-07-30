Gerresheimer verkauft Centor & PPP für 1,5 Mrd. — Aktie schießt 20% hoch

Der Verkauf erfolgt in zwei unabhängig voneinander abzuschließenden Schritten: Der Centor‑Deal soll bis Ende des Geschäftsjahres 2026 vollzogen werden, der Abschluss des globalen PPP‑Geschäfts wird für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 erwartet. Beide Transaktionen stehen unter dem Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und behördlicher Genehmigungen. Gerresheimer kündigte an, die erwarteten Mittelzuflüsse zur signifikanten Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur zu nutzen, insbesondere zur deutlichen Reduzierung des Verschuldungsgrades, zur Erleichterung einer umfassenden Refinanzierung und zur Senkung der Zinskosten.

Gerresheimer hat zwei Geschäftseinheiten an Fonds von Apax Partners veräußert: die US‑Tochter Centor sowie das globale Primary Packaging Plastics (PPP)-Geschäft. Der Gesamtkaufpreis bemisst sich auf einen kombinierten Unternehmenswert von rund 1,5 Milliarden Euro; zu vertraglichen Details vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Die Transaktionen betreffen 16 Produktionsstandorte in neun Ländern und rund 2.400 Beschäftigte; die beiden Einheiten erzielten 2025 zusammen einen Umsatz von etwa 570 Millionen Euro.

Unternehmenschef Uwe Röhrhoff betonte, die Transaktion schaffe unternehmerische Handlungsspielräume und ermögliche eine stärkere Fokussierung auf hochwertige Drug‑Delivery‑Devices, Medizinprodukte und Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel. Apax bezeichnete Centor und das PPP‑Geschäft als marktführend im Bereich Healthcare‑Verpackungen und kündigte an, das kombinierte Geschäft als unabhängiges Unternehmen mit Investitionen in Kapazitäten, Innovation und US‑Expansion auszubauen.

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Finanzberater auf Seiten Gerresheimers sind Morgan Stanley (Lead) und Commerzbank; Latham & Watkins fungiert als Legal Counsel. Marktreaktionen folgten prompt: Die Aktie stieg intraday deutlich, erreichte Spitzen von über 20 Prozent und notierte zuletzt rund zehn Prozent im Plus. Die DZ Bank hob daraufhin ihr Rating von „Verkaufen“ auf „Halten“ und erhöhte den fairen Wert von 16 auf 30 Euro, sieht aber weiterhin Bewertungsabschläge aufgrund verbleibender Unwägbarkeiten.

Analysten sehen in dem Deal sowohl eine bilanziell entlastende Wirkung als auch strategische Risiken: Die Veräußerung reduziert zwar die Umsatzbasis, stärkt aber die Kapitalstruktur und schafft Spielraum für organische und anorganische Investitionen im Kerngeschäft. DZ Bank und Jefferies wiesen zugleich auf verbleibende Unsicherheiten hin, etwa hinsichtlich der Verwendung der Erlöse, der finalen Refinanzierungsbedingungen und möglicher weiterer Veräußerungen, etwa im Bereich Glasverpackungen. Sollte Gerresheimer die Verschuldung wie angekündigt merklich senken und Zinsaufwendungen reduzieren, dürfte das Ratingumfeld günstigere Refinanzierungsbedingungen ermöglichen. Für Apax bietet sich mit dem Zukauf eine Plattform, um Skalenvorteile zu realisieren und das Portfolio im wachsenden Markt für Healthcare‑Packaging auszubauen. Die Transaktionen werden weltweit von Wettbewerbern aufmerksam verfolgt bleiben.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 28,32EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

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