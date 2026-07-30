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    Tesla in der Zwickmühle: Kursziel sinkt, Robotaxi-Träume wackeln

    Tesla in der Zwickmühle: Kursziel sinkt, Robotaxi-Träume wackeln
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Zwei kapitalmarktorientierte Studien haben binnen kürzester Zeit die Kursziele für Tesla nach unten korrigiert, ohne jedoch den positiven Tenor ihrer Empfehlungen aufzugeben. Die kanadische Bank RBC senkte das Ziel von 500 auf 480 US‑Dollar und behielt die Einstufung „Outperform“, weil sie niedrigere Erträge aus einem erwarteten Robotaxi‑Geschäft einkalkuliert. Deutsche Bank Research reduzierte das Ziel von 465 auf 420 US‑Dollar und verblieb bei „Buy“; Analyst Edison Yu sieht nach den jüngsten Quartalszahlen langsamere Fortschritte bei Teslas Robotaxi‑ambitionen und beim humanoiden Roboter Optimus sowie eine gedämpfte Stimmung im KI‑Sektor. Beide Institute warnen zugleich vor erhöhter Volatilität durch Spekulationen über ein mögliches Zusammengehen mit SpaceX: RBC beschreibt eine potenziell attraktive vertikale Integration „vom Orbit bis zum Boden“, die Konnektivität, autonome Mobilität und Robotik in einem Ökosystem bündeln könnte, erhöht damit aber auch die Unsicherheit in den Schätzungen.

    Parallel belastet ein juristischer Rückschlag in Deutschland das Image des Herstellers: Die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg wies eine von Tesla eingelegte Beschwerde zurück, mit der das Unternehmen eine Wiederaufnahme der Ermittlungen gegen einen Gewerkschaftsvertreter wegen angeblicher, heimlicher Aufzeichnungen durchsetzen wollte. Ermittlungen des Landeskriminalamts fanden keine Belege für aufgezeichnete oder gespeicherte Mitschnitte. Der Streit war im Kontext der Betriebsratswahl in der Giga‑Factory Grünheide eskaliert; IG Metall und Unternehmensführung liegen weiterhin im Clinch.

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    Vor diesem Hintergrund rückt die fundamentale Ertragslage in den Fokus: Eine niedrige Automarge (zitiert werden 1,4 Prozent) und wachsende Konkurrenz durch preisaggressive chinesische Hersteller sowie etablierte europäische Marken schwächen Teslas früheren Wettbewerbsvorteil. Zweifel bestehen auch an der wirtschaftlichen Skalierbarkeit von Optimus und an Teslas Vision‑only‑Ansatz beim autonomen Fahren. Marktführer Waymo gilt als deutlich weiter mit Hunderten Millionen autonomen Meilen und hohen Nutzerzahlen, unterstützt von erheblichen Alphabet‑Investitionen; Teslas Flotte und der reale Betrieb autonomer Fahrdienste wirken dagegen limitiert und schwer skalierbar, während die Produktion des lenkradlosen Cybercab erst anläuft.

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    Fazit: Analysten bleiben trotz Kurszielkürzungen aus strategischer Perspektive positiv, erwarten aber eine Phase ohne nennenswerte Meilensteine. Anleger müssen kurzfristige Volatilität durch rechtliche Auseinandersetzungen, politische Subventionsfragen, harten Wettbewerb und die realistische Entwicklung von Robotaxis und humanoider Robotik einpreisen. Mittelfristig bleibt der Ausblick zweigeteilt: Auf der einen Seite hat Tesla mit seiner Softwarekompetenz, der direkten Vertriebsstruktur und dem Vermarktungspotenzial von Zusatzdiensten weiterhin Hebel für Margenverbesserungen. Auf der anderen Seite können staatliche Förderprogramme, wie jüngst in Flandern exemplarisch sichtbar, sowie politische Arbeitsmarktinteressen regulative und ökonomische Anreize schaffen, die Investitionsentscheidungen in Fabriken beeinflussen. Für Anleger bedeutet das: Kurzfristig dominiert Unsicherheit und News‑Risiko, langfristig aber bestünde ein erhebliches Upside‑Potenzial, sollten Robotaxis, Optimus oder eine strategische Verbindung zu SpaceX in messbare Erlöse münden. Bis dahin bleiben Bewertungen anfällig für Sentiment‑und Nachrichtenimpulse. Investoren sollten entsprechend vorsichtig agieren.



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    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 298,3EUR auf Nasdaq (30. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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