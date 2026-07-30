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    Hermès-Aktie stürzt 11% ab — schwaches Leder bremst Rallye

    Hermès-Aktie stürzt 11% ab — schwaches Leder bremst Rallye
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    Der Pariser Luxuskonzern Hermès hat das zweite Quartal trotz eines schwachen Jahresstarts in weiten Teilen stabilisiert, doch an der Börse löste das Zahlenwerk eine heftige Korrektur aus. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Juni um 4,8 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro; währungsbereinigt betrug das Plus 6,7 Prozent und lag damit leicht über den von Analysten erwarteten Zuwächsen. Für das Halbjahr weist das Unternehmen knapp 8,2 Milliarden Euro Umsatz aus, währungsbereinigt ein Wachstum von gut sechs Prozent. Der bereinigte operative Gewinn betrug 3,35 Milliarden Euro.

    Trotz der insgesamt soliden Kennzahlen geriet die Aktie massiv unter Druck: Am Mittwoch fiel sie zeitweise um rund elf Prozent auf 1.501 Euro, den tiefsten Stand seit Anfang 2023. Seit dem Höchststand im Februar 2025 hat das Papier fast die Hälfte seines Werts eingebüßt. Auslöser waren zwei Faktoren: Das strategisch zentrale Ledergeschäft entwickelte sich im zweiten Quartal schwächer als vom Markt erhofft, und Finanzvorstand Eric Du Halgouet signalisierte in einer Investorenkonferenz für 2027 geringere Preisanhebungen als im laufenden Jahr.

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    Analysten bewerteten das Quartal gemischt. Die Deutsche Bank sprach von einem „soliden Quartal“ mit heterogener Wachstumqualität: Lederwaren legten zwar prozentual deutlich zu, blieben aber hinter den Erwartungen zurück; Europa enttäuschte etwas, während Nord- und Südamerika sowie Japan starke Zuwächse erzielten. Jefferies kritisierte das Umsatzwachstum als im historischen Vergleich unspektakulär und wies auf anhaltende Stagnation in China hin, die aber auch Ausdruck einer möglichen absichtlichen Verknappung des Angebots sein könnte. Die Investmentbank JPMorgan senkte ihr Kursziel von 2.000 auf 1.800 Euro und bestätigte die Einstufung „Neutral“, mit Verweis auf gestiegene Volatilität und höhere Kapitalkosten.

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    Hermès profitiert weiterhin vom knappen Angebot als Geschäftsmodell: Lange Wartelisten, insbesondere für Kelly- und Birkin-Taschen, sowie die bewusste Steuerung der Verfügbarkeit haben dem Konzern geholfen, den Nachfragerückgang im Luxussegment besser zu verkraften als viele Wettbewerber. Regionale Belastungen durch den Konflikt im Nahen Osten wirkten dämpfend, sind allerdings weniger einschneidend als im Vorquartal.

    Analysten betonen, dass die kurzfristige Aktienreaktion vor allem ein Stimmungsindikator sei, nicht zwingend ein Signal für fundamentale Schwächen. Gleichwohl sind Anleger sensibel gegenüber Hinweisen auf nachlassende Preismacht und einer abgeschwächten Dynamik in Schlüsselregionen wie China und Europa. Für das Management besteht die Herausforderung darin, Wachstum und Exklusivität in Einklang zu halten, ohne die Markenattraktivität zu gefährden. Investoren werden die kommenden Quartale sowie konkrete Aussagen zur Preisstrategie und der Verfügbarkeitspolitik genau beobachten, um das mittelfristige Ertragsprofil besser einschätzen zu können. Die Aktie bleibt damit für Anleger nervös.



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