Airbus weiter Kaufkandidat: Analysten sehen Kurspotenzial bis 234/225 €
Airbus bleibt unter Analysten weiter ein Kaufkandidat: Zwei Studien aus den USA und Kanada bestätigten in dieser Woche das positive Bild, wenn auch mit leicht unterschiedlichen Kurszielen. Bernstein Research beließ die Einstufung auf „Outperform“ und veranschlagte ein Kursziel von 234 Euro, die kanadische RBC setzte ebenfalls auf „Outperform“ und errechnete 225 Euro. Gemeinsam ist beiden Häusern die Einschätzung, dass die langfristige Nachfrage stabil ist – die Argumentation dahinter und die daraus abgeleiteten Investmentimplikationen unterscheiden sich jedoch im Detail.
Bernstein hebt vor allem die strukturelle Angebotsknappheit hervor. Analyst Douglas S. Harned verweist darauf, dass Airbus und Wettbewerber Boeing bis weit in die 2030er-Jahre hinein ausgebucht seien. Vor diesem Hintergrund wirkten Bestellbücher auf der Luftfahrtmesse Farnborough vergleichsweise moderat – nicht weil die Nachfrage fehle, sondern weil verfügbare Produktionskapazitäten begrenzt sind und Bestellungen zunehmend außerhalb klassischer Messeereignisse platziert würden. Positiv bewertet Bernstein den vorherrschenden Optimismus hinsichtlich des Produktionshochlaufs bei den Herstellern; die Marke „Outperform“ reflektiert demnach die Erwartung, dass anhaltende Nachfrage und Kapazitätssteigerungen mittelfristig Erträge und Kurspotenzial stützen.
RBC stützt seine Aufwertung primär auf operative Kennzahlen: Nach der jüngsten Berichtsperiode habe Airbus ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) vorgelegt, das die Konsenserwartungen um rund elf Prozent übertraf. Analyst Ken Herbert führt die Überraschung vor allem auf solide Auslieferungen in der Zivilluftfahrt sowie die Stärke im Rüstungs- und Raumfahrtbereich zurück. RBCs etwas moderateres Kursziel dürfte konservativere Annahmen zu Margen oder Wachstum widerspiegeln, ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Empfehlung.
Für Anleger ergibt sich daraus ein klares Signal: Die Branche profitiert von nachhaltiger Nachfrage, während die kurzfristige Orderdynamik durch Produktionskapazitäten begrenzt bleibt. Entscheidend bleibt die Umsetzung des Produktionshochlaufs, die Lieferkette sowie makroökonomische und geopolitische Risiken, die Auslieferungen und Rüstungsaufträge beeinflussen können. Investoren sollten daher operative Kennzahlen — vor allem Auslieferungen, EBIT-Margen und Orderbuchentwicklung — genau beobachten. Solide Quartalszahlen und anhaltende Nachfrage stützen das bullische Szenario, doch ist die Bewertung anfällig für Verzögerungen beim Produktionshochlauf oder unerwartete Schwankungen beim Airline-Geschäft.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 205,9EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
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