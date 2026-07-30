🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Airbus weiter Kaufkandidat: Analysten sehen Kurspotenzial bis 234/225 €

    Airbus weiter Kaufkandidat: Analysten sehen Kurspotenzial bis 234/225 €
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus bleibt unter Analysten weiter ein Kaufkandidat: Zwei Studien aus den USA und Kanada bestätigten in dieser Woche das positive Bild, wenn auch mit leicht unterschiedlichen Kurszielen. Bernstein Research beließ die Einstufung auf „Outperform“ und veranschlagte ein Kursziel von 234 Euro, die kanadische RBC setzte ebenfalls auf „Outperform“ und errechnete 225 Euro. Gemeinsam ist beiden Häusern die Einschätzung, dass die langfristige Nachfrage stabil ist – die Argumentation dahinter und die daraus abgeleiteten Investmentimplikationen unterscheiden sich jedoch im Detail.

    Bernstein hebt vor allem die strukturelle Angebotsknappheit hervor. Analyst Douglas S. Harned verweist darauf, dass Airbus und Wettbewerber Boeing bis weit in die 2030er-Jahre hinein ausgebucht seien. Vor diesem Hintergrund wirkten Bestellbücher auf der Luftfahrtmesse Farnborough vergleichsweise moderat – nicht weil die Nachfrage fehle, sondern weil verfügbare Produktionskapazitäten begrenzt sind und Bestellungen zunehmend außerhalb klassischer Messeereignisse platziert würden. Positiv bewertet Bernstein den vorherrschenden Optimismus hinsichtlich des Produktionshochlaufs bei den Herstellern; die Marke „Outperform“ reflektiert demnach die Erwartung, dass anhaltende Nachfrage und Kapazitätssteigerungen mittelfristig Erträge und Kurspotenzial stützen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    193,02€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    221,83€
    Basispreis
    1,83
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    RBC stützt seine Aufwertung primär auf operative Kennzahlen: Nach der jüngsten Berichtsperiode habe Airbus ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) vorgelegt, das die Konsenserwartungen um rund elf Prozent übertraf. Analyst Ken Herbert führt die Überraschung vor allem auf solide Auslieferungen in der Zivilluftfahrt sowie die Stärke im Rüstungs- und Raumfahrtbereich zurück. RBCs etwas moderateres Kursziel dürfte konservativere Annahmen zu Margen oder Wachstum widerspiegeln, ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Empfehlung.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Für Anleger ergibt sich daraus ein klares Signal: Die Branche profitiert von nachhaltiger Nachfrage, während die kurzfristige Orderdynamik durch Produktionskapazitäten begrenzt bleibt. Entscheidend bleibt die Umsetzung des Produktionshochlaufs, die Lieferkette sowie makroökonomische und geopolitische Risiken, die Auslieferungen und Rüstungsaufträge beeinflussen können. Investoren sollten daher operative Kennzahlen — vor allem Auslieferungen, EBIT-Margen und Orderbuchentwicklung — genau beobachten. Solide Quartalszahlen und anhaltende Nachfrage stützen das bullische Szenario, doch ist die Bewertung anfällig für Verzögerungen beim Produktionshochlauf oder unerwartete Schwankungen beim Airline-Geschäft.



    Airbus

    -0,56 %
    -0,24 %
    +7,74 %
    +20,52 %
    +15,04 %
    +55,33 %
    +78,43 %
    +291,37 %
    +1.025,41 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914
    Airbus direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 205,9EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Airbus weiter Kaufkandidat: Analysten sehen Kurspotenzial bis 234/225 € Airbus bleibt unter Analysten weiter ein Kaufkandidat: Zwei Studien aus den USA und Kanada bestätigten in dieser Woche das positive Bild, wenn auch mit leicht unterschiedlichen Kurszielen. Bernstein Research beließ die Einstufung auf „Outperform“ …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     