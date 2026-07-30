Airbus weiter Kaufkandidat: Analysten sehen Kurspotenzial bis 234/225 €

Airbus bleibt unter Analysten weiter ein Kaufkandidat: Zwei Studien aus den USA und Kanada bestätigten in dieser Woche das positive Bild, wenn auch mit leicht unterschiedlichen Kurszielen. Bernstein Research beließ die Einstufung auf „Outperform“ und veranschlagte ein Kursziel von 234 Euro, die kanadische RBC setzte ebenfalls auf „Outperform“ und errechnete 225 Euro. Gemeinsam ist beiden Häusern die Einschätzung, dass die langfristige Nachfrage stabil ist – die Argumentation dahinter und die daraus abgeleiteten Investmentimplikationen unterscheiden sich jedoch im Detail. Bernstein hebt vor allem die strukturelle Angebotsknappheit hervor. Analyst Douglas S. Harned verweist darauf, dass Airbus und Wettbewerber Boeing bis weit in die 2030er-Jahre hinein ausgebucht seien. Vor diesem Hintergrund wirkten Bestellbücher auf der Luftfahrtmesse Farnborough vergleichsweise moderat – nicht weil die Nachfrage fehle, sondern weil verfügbare Produktionskapazitäten begrenzt sind und Bestellungen zunehmend außerhalb klassischer Messeereignisse platziert würden. Positiv bewertet Bernstein den vorherrschenden Optimismus hinsichtlich des Produktionshochlaufs bei den Herstellern; die Marke „Outperform“ reflektiert demnach die Erwartung, dass anhaltende Nachfrage und Kapazitätssteigerungen mittelfristig Erträge und Kurspotenzial stützen.

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