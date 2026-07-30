UBS & DZ Bank dämpfen Kursziele – T‑Mobile bleibt dennoch Kauf

UBS und DZ Bank ziehen Kursziele für T‑Mobile US leicht zurück – Kaufempfehlungen bleiben Die Schweizer Großbank UBS hat nach den jüngsten Quartalszahlen das Kursziel für T‑Mobile US von 255 auf 235 US‑Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf „Buy“ belassen. Analyst John C. Hodulik lobt, dass sowohl das operative Ergebnis als auch die Netto‑Neukundenzahlen die Markterwartungen übertroffen hätten. Auffällig sei jedoch, dass das Management die Unternehmensprognose entgegen der bisherigen Praxis dieses Mal nicht nach oben angepasst habe. UBS sieht die US‑Tochter der Deutschen Telekom dennoch gut positioniert, um Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu erzielen. Die Studie datiert vom 23. Juli 2026. Auch die DZ Bank reduzierte nach den Q2‑Zahlen ihren fairen Wert – von 250 auf 240 US‑Dollar – und beließ die Empfehlung auf „Kaufen“. Matthias Volkert führt die Anpassung auf veränderte Bewertungsparameter zurück. Operativ erscheine T‑Mobile dank anhaltendem Kundenwachstum in Mobilfunk und Breitband robust aufgestellt; ein Vorteil in der Frequenzausstattung stärke die Wettbewerbsposition im US‑Markt. Die DZ‑Bank‑Analyse wurde am 27. Juli 2026 veröffentlicht.

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