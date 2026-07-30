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    UBS & DZ Bank dämpfen Kursziele – T‑Mobile bleibt dennoch Kauf

    UBS & DZ Bank dämpfen Kursziele – T‑Mobile bleibt dennoch Kauf
    Foto: Ian Dewar - stock.adobe.com

    UBS und DZ Bank ziehen Kursziele für T‑Mobile US leicht zurück – Kaufempfehlungen bleiben

    Die Schweizer Großbank UBS hat nach den jüngsten Quartalszahlen das Kursziel für T‑Mobile US von 255 auf 235 US‑Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf „Buy“ belassen. Analyst John C. Hodulik lobt, dass sowohl das operative Ergebnis als auch die Netto‑Neukundenzahlen die Markterwartungen übertroffen hätten. Auffällig sei jedoch, dass das Management die Unternehmensprognose entgegen der bisherigen Praxis dieses Mal nicht nach oben angepasst habe. UBS sieht die US‑Tochter der Deutschen Telekom dennoch gut positioniert, um Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu erzielen. Die Studie datiert vom 23. Juli 2026.

    Auch die DZ Bank reduzierte nach den Q2‑Zahlen ihren fairen Wert – von 250 auf 240 US‑Dollar – und beließ die Empfehlung auf „Kaufen“. Matthias Volkert führt die Anpassung auf veränderte Bewertungsparameter zurück. Operativ erscheine T‑Mobile dank anhaltendem Kundenwachstum in Mobilfunk und Breitband robust aufgestellt; ein Vorteil in der Frequenzausstattung stärke die Wettbewerbsposition im US‑Markt. Die DZ‑Bank‑Analyse wurde am 27. Juli 2026 veröffentlicht.

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    Beide Institute signalisieren damit ein pragmatisches Urteil: Die Ergebnisse und das Kundenwachstum werden anerkannt, gleichzeitig führen vorsichtigere Bewertungsannahmen zu moderaten Zielkorrekturen. Für Anleger bleiben zentrale Fragen offen: Wird das Management die Prognose in künftigen Berichten anheben, und inwieweit können höhere Kundenzahlen in nachhaltig steigende Margen und Cashflows umgesetzt werden? Positiv zähle die Kombination aus Mobilfunk‑ und Breitbandgeschäft sowie die Frequenzstärke; Risiken seien verschärfter Wettbewerb, regulatorische Einflüsse und mögliche höhere Investitionsbedarfe.

    Die leichten Anpassungen der Kursziele spiegeln auch die Makroumgebung wider: Anhaltende Inflations‑ und Zinsunsicherheiten beeinflussen die Diskontierung künftiger Cashflows und führen zu vorsichtigen Bewertungsannahmen in Research‑Modellen. Analysten beobachten insbesondere ARPU, Churn‑Raten und Capex für 5G‑Netze, da diese Hebel das Umsatz‑ und Margenprofil nachhaltig bestimmen können. Sollte T‑Mobile die Monetarisierung des Breitbandsegmentes beschleunigen, bestünde Raum für anziehende Bewertungen; umgekehrt könnten höhere Capex‑Bedarfe oder intensiver Wettbewerb kurzfristig Druck auf den Kurs ausüben.

    Kurzfristig bieten Rücksetzer Kaufgelegenheiten; langfristig zählen die Execution bei Integration des Breitbandgeschäfts, die Netzmodernisierung sowie klare Kapitalallokationssignale und Dividendenperspektiven. Beobachter sollten die nächsten Quartalszahlen und Managementkommentare zur Prognoseanpassung genau verfolgen.



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