Frankreichs Wirtschaft zieht im zweiten Quartal wie erwartet wieder leicht an

Die Wirtschaft in Frankreich ist nach dem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal erwartungsgemäß wieder gewachsen. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das …



