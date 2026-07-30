Samsung meldet 1.814 Prozent Gewinnsprung – mitten im Chip-Ausverkauf

Besonders deutlich zeigt sich die Dynamik im Jahresvergleich: Der Betriebsgewinn stieg um 1.814 Prozent, der Umsatz um 130 Prozent. Gegenüber dem Vorquartal legte der Gewinn um mehr als 56 Prozent zu. Haupttreiber bleibt die Nachfrage nach Speicherchips für KI-Server. Samsung sprach von rekordverdächtigen Speichererträgen und Allzeithochs bei DRAM- und NAND-Umsätzen. Diese Chips werden unter anderem in Servern, Smartphones, Autos und anderen elektronischen Geräten eingesetzt.

Samsung Electronics hat im zweiten Quartal erneut gezeigt, wie stark der KI-Boom das Speicherchip-Geschäft antreibt. Der südkoreanische Technologiekonzern übertraf mit seinem Betriebsgewinn die Erwartungen der Analysten und setzte seine Rekordserie fort. Der Umsatz lag bei 171,5 Billionen Won, umgerechnet rund 107 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn erreichte 89,5 Billionen Won, das entspricht etwa 56 Milliarden Euro. Damit bewegten sich beide Kennzahlen im Rahmen der Prognose, die Samsung Anfang Juli veröffentlicht hatte.

Samsung investiert weiter massiv in den Ausbau seiner Speicherproduktion. Die Investitionsausgaben im Speicherbereich stiegen im Vergleich zum Vorquartal, unter anderem wegen der neuen Fabrik in Pyeongtaek und weiterer Infrastrukturprojekte. Der Konzern will damit die Nachfrage aus dem KI-Bereich bedienen und zugleich in fortschrittliche Forschung und Entwicklung investieren. Auch technologisch meldete Samsung Fortschritte: Das Unternehmen steigerte den Absatz von HBM4 und lieferte erste Muster von HBM4E an Großkunden aus. Diese besonders schnellen Speicherchips sind für moderne KI-Prozessoren entscheidend.

Für die zweite Jahreshälfte rechnet Samsung weiter mit robuster Nachfrage nach Speicherlösungen, vor allem für Server. Zusätzlich erwartet der Konzern anhaltende Investitionen in KI-Infrastruktur, auch durch die breitere Nutzung agentischer KI. Samsung geht davon aus, dass sich die Lieferengpässe in der Branche 2027 sogar verschärfen könnten. Immer mehr Kunden strebten mehrjährige Lieferverträge an, um sich Kapazitäten für ihre KI-Infrastruktur zu sichern. Nach eigenen Angaben hat Samsung bereits Vereinbarungen mit den fünf weltweit führenden Rechenzentrumskunden abgeschlossen und verhandelt mit fünf weiteren Großkunden.

Trotz der starken Zahlen bleibt der Markt nervös. Die Samsung-Aktie lag am Donnerstag nur leicht im Plus, nachdem sie zuvor zeitweise deutlich stärker gestiegen war. Konkurrent SK Hynix geriet nach Zahlen unter Druck, obwohl auch dort Rekordgewinne gemeldet wurden. Der breite koreanische Aktienmarkt schwankte stark, nachdem Sorgen über gehebelte Positionen, hohe KI-Investitionen und die Stabilität des Marktes zugenommen hatten. Für Anleger ist Samsung damit weiter ein zentraler Gewinner des KI-Speicherbooms – aber die extreme Volatilität zeigt, wie dünn die Nerven im Chipsektor inzwischen liegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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