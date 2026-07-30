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    Goldman Sachs überschreitet 5% bei DEUTZ – Anleger alarmiert Alternativen: - Goldman über 5%: DEUTZ im Fokus vor Q2-Bericht am 6. Aug. - DEUTZ: Goldman über 5%, BlackRock stabil bei rund 3,8%

    Goldman Sachs überschreitet 5% bei DEUTZ – Anleger alarmiert Alternativen: - Goldman über 5%: DEUTZ im Fokus vor Q2-Bericht am 6. Aug. - DEUTZ: Goldman über 5%, BlackRock stabil bei rund 3,8%
    Foto: DEUTZ AG

    Die DEUTZ AG hat zwei für Anleger relevante Meldungen über den EQS-Dienst veröffentlicht: Zum einen die Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihres Konzern-Halbjahresberichts (Q2) – in deutscher und englischer Sprache – geplant für den 6. August 2026 (Veröffentlichung über die Investor-Relations-Seiten www.deutz.com/de und /en). Zum anderen mehrere Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG, die Verschiebungen bei den Anteilen großer institutioneller Investoren dokumentieren.

    Kernpunkt der Stimmrechtsmeldungen ist das Verhalten zweier US-Investmenthäuser: BlackRock, Inc. und The Goldman Sachs Group, Inc. BlackRock meldet in mehreren Einreichungen leichte Schwankungen seiner Zurechnung von Stimmrechten an der DEUTZ-Aktie (ISIN DE0006305006). Die gemeldeten zugerechneten Stimmrechte liegen um 2,99–3,01 Prozent (absolute Stimmen: rund 4,58 bis 4,60 Mio. Aktien). Hinzu kommen „Lent Securities“ (Recht auf Rückruf), die mit etwa 1,24–1,27 Mio. Stück rund 0,82–0,83 Prozent ausmachen. Summa summarum verbleibt BlackRocks Gesamtbeteiligung damit stabil bei rund 3,83 Prozent – knapp oberhalb der 3‑Prozent-Schwelle, die Meldepflichten auslöst.

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    Deutlich gravierender ist die Meldung von Goldman Sachs: Das Haus gab an, am 21. Juli 2026 eine Schwellenberührung erzielt zu haben. Nach der Mitteilung belaufen sich Goldmans direkten Stimmrechte auf nur 0,14 % (208.016 Aktien), während instrumentelle Positionen insgesamt 5,01 % ausmachen – darunter „Right To Recall“ (ca. 3,83 Mio.; 2,51 %), „Right Of Use“ (233.128; 0,15 %) sowie ein Swap mit Barabwicklung (Laufzeit bis 17.07.2036) über 3.580.209 Rechte (2,35 %). Damit erreicht die Summe der Anteile 5,14 % bei einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 152.638.105.

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    Die Meldungen weisen auf zwei typische Formen institutioneller Positionierung hin: direkte Aktienbestände einerseits, umfangreiche derivative und ausgeliehene Aktivposten andererseits. Während BlackRocks Engagement eher stabil und moderat ist, überschreitet Goldman Sachs mit seinem kombinierten Instrumentenbestand die 5‑Prozent‑Schwelle – eine Marke, die Marktbeobachter aufmerksam macht, weil sie Einfluss auf Abstimmungsmacht und mögliche strategische Optionen signalisiert.

    Für Anleger bedeutet das: erhöhte Aufmerksamkeit auf bevorstehende Quartalszahlen am 6. August sowie auf künftige Offenlegungen von Großaktionären. Die Kombination aus instrumentellen Positionen und ausgeliehenen Papieren kann kurzfristig Volatilität auslösen, eintreten dürfte jedoch keine unmittelbar kontrollstiftende Veränderung bei DEUTZ. Insgesamt spiegeln die Meldungen fortgesetztes institutionelles Interesse an dem Nutzfahrzeugmotorenhersteller wider.



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    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 9,768EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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