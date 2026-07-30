Johnson & Johnson bietet 5,5 Mrd. – Talk-Klagen sind vor dem Ende?

Der Deal könnte einen langwierigen Belastungsfaktor aus der Bilanz entfernen. Zuletzt waren rund 76.000 Klagen anhängig; Analysten erwarteten eine weitere Zunahme auf über 90.000 Fälle. Das Unternehmen hatte bereits im Juni Rückstellungen in Höhe von insgesamt 11 Milliarden US-Dollar für die Talkum-Problematik gebildet. Die jetzt vorgeschlagenen 5,5 Milliarden US-Dollar würden die bestehenden Reserven verringern, aber auch Rechtssicherheit schaffen und künftige Rechtskosten begrenzen.

Johnson & Johnson hat sich in dem seit mehr als 15 Jahren schwelenden Rechtsstreit um angeblich krebserregende Talkumprodukte auf einen Vergleich von 5,5 Milliarden US-Dollar geeinigt. Das Unternehmen kündigte die Zahlungsbereitschaft an, sofern führende Klägerkanzleien national und in den Bundesstaaten mitziehen und mindestens 95 Prozent der verbleibenden Klagen teilnehmen. Der Vorschlag, so Johnson & Johnson, biete einen effizienten Abschluss der Klagewelle. Anleger reagierten erleichtert: Die Aktie kletterte im vorbörslichen US-Handel um rund zwei bis drei Prozent.

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Kläger behaupten, dass Baby-Puder und andere Talkumprodukte mit Asbest verunreinigt gewesen seien und zu Eierstockkrebs geführt hätten. Johnson & Johnson weist diese Vorwürfe zurück und betont, Talkum habe keinen Krebs verursacht und das Produkt sei nie mit Asbest kontaminiert gewesen. Dennoch stellte der Konzern den Verkauf des talkumbasierten Baby-Puders 2020 in den USA ein und 2023 weltweit. Einzelne Urteile fielen bereits zugunsten der Kläger aus; ein Beispiel ist ein kalifornisches Jury-Urteil aus dem Oktober, das eine Zahlung von 966 Millionen US-Dollar an die Familie einer Verstorbenen vorsah — das bislang höchste Einzelurteil in dem Komplex.

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Strategisch umstritten war der wiederholte Versuch des Konzerns, den Konflikt über Insolvenzregelungen zu lösen. Kritiker sehen darin einen Missbrauch von Rechtsinstrumenten, die eigentlich zahlungsunfähigen Firmen vorbehalten sind. Johnson & Johnson rechtfertigt die geplante Einigung als praktikable Lösung, die es dem Konzern erlaube, sich wieder stärker auf Forschung, Medikamente und Medizintechnik zu konzentrieren.

Marktbeobachter heben hervor, dass die Belastung trotz der Einigung nicht ohne Folge für die Bilanz und die Liquiditätsplanung bleiben wird: Ratingagenturen könnten die Verschuldungskennzahlen genauer prüfen, und Investoren werden auf mögliche Steuervorteile oder Abschreibungen achten, die die Nettoauswirkung mindern könnten. Ebenso bleibt offen, ob künftige regulatorische Prüfungen oder Folgeklagen zusätzliche Kosten nach sich ziehen. Kurzfristig dürfte die Einigung jedoch Unsicherheit reduzieren und das Managementspielraum für strategische Investitionen sowie mögliche Zukäufe erhöhen. Entscheidend bleibt nun, ob die Kläger die Bedingungen akzeptieren und das Verfahren schließlich rasch abgeschlossen wird.

Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 265,5EUR auf NYSE (30. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.