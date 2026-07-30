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    Mercedes: Überraschend starkes Quartal – China-Krise bedroht Erholung

    Mercedes: Überraschend starkes Quartal – China-Krise bedroht Erholung
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Mercedes-Benz hat mit seinen Jahreszahlen für das zweite Quartal ein zwiespältiges Bild geliefert: Auf Konzernebene überraschte der Autobauer die Märkte positiv – genug, um Analysten wie Jose M. Asumendi von JPMorgan zu veranlassen, die Einstufung auf "Overweight" zu belassen und das Kursziel bei 70 Euro zu bestätigen. Kurzfristig reagierte die Aktie vorbörslich mit einem Plus von rund 2,2 Prozent auf Tradegate (46,33 Euro), der übergeordnete Abwärtstrend seit Jahresbeginn bleibt jedoch intakt.

    Operativ zeigt die Bilanz Konstanz in einem schwierigen Umfeld: Die Umsatzrendite der Pkw-Sparte lag im zweiten Quartal bei 4,0 Prozent, nachdem sie im Jahresvergleich um 1,1 Prozentpunkte gesunken war – dennoch besser als vielfach befürchtet. Konzernweit ging der Umsatz um 3,3 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro zurück, das EBIT stieg hingegen um mehr als ein Fünftel auf 1,55 Milliarden Euro. Treiber hierfür waren vor allem die Lieferwagensparte (Vans) und das Finanzdienstleistungsgeschäft; unter dem Strich verbesserte sich das Quartalsergebnis um 13,5 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro – der erste Anstieg seit drei Jahren.

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    Den positiven Effekten stehen deutliche Belastungen durch das China-Geschäft gegenüber. Mercedes senkte die Umsatzprognose für das laufende Jahr: Statt stabiler Erlöse wird nun ein Umsatzrückgang von bis zu 7,5 Prozent erwartet. Ursache ist ein anhaltend schwacher chinesischer Markt – Auslieferungen fielen im ersten Halbjahr deutlich im Vergleich zu früheren Jahren – sowie hoher Wettbewerbsdruck und auslaufende E-Auto-Förderungen. In diesem Kontext nahm Mercedes eine Wertminderung auf chinesische Joint Ventures in Höhe von 704 Millionen Euro vor.

    Das Management um Vorstandschef Ola Källenius setzt auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte durch neue Modelle und bestätigt dennoch die Jahresziele für Konzernergebnis und Pkw-Operativmarge. Um die Profitabilität zu stützen, kündigte das Unternehmen Einsparmaßnahmen an; zugleich sorgt die Verlagerung von Produktion nach Ungarn für Diskussionen. Ökonomische Treiber der Maßnahme sind signifikante Lohnunterschiede: Eine Arbeitsstunde kostet in Deutschland laut Eurostat rund 49,50 Euro, in Ungarn etwa 15,60 Euro.

    Fazit: Mercedes präsentiert sich resilient, aber nicht immun gegen strukturelle Risiken. Solide operative Kennzahlen und ein positiver Ausblick von Seiten einiger Investoren stehen gegen China-Schwäche, hohe Wettbewerbsintensität und soziale Spannungen an den Standorten. Die nächste Trendentscheidung hängt von der erwarteten Nachfragebelebung im zweiten Halbjahr und dem Erfolg der Kostensenkungsmaßnahmen ab.



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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 46,88EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.




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