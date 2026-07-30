RWE hebt Ziele deutlich an – Aktie klettert nach starkem Halbjahr!

Als Treiber nennt RWE eine starke operative Performance in den Segmenten Onshore/Solar, Energiehandel und Flexible Erzeugung sowie positive Einmaleffekte. Für das zweite Halbjahr erwartet der Konzern zusätzliche Ergebnisbeiträge durch die aufgestockte Beteiligung an Amprion und durch höhere Rohstoffpreise. Die Börse reagierte umgehend: Im nachbörslichen Handel auf Tradegate kletterte die Aktie spürbar.

RWE hat nach einem überraschend starken ersten Halbjahr seine Prognosen für 2026 und 2027 deutlich nach oben gesetzt. Das Unternehmen erwartet nun ein bereinigtes EBITDA für 2026 von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro (zuvor 5,2–5,8 Mrd.) und ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro (zuvor 1,55–2,05 Mrd.). Für 2027 hob RWE die EBITDA‑Spanne auf 6,7–7,3 Mrd. Euro an (zuvor 6,2–6,8 Mrd.) und sieht ein bereinigtes Nettoergebnis von 2,2–2,7 Mrd. Euro. Die Ankündigungen folgten auf ein vorläufiges Halbjahresergebnis: Bereinigtes EBITDA stieg um 41 Prozent auf 3,011 Mrd. Euro, das bereinigte Nettoergebnis legte um 62 Prozent auf 1,257 Mrd. Euro zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel beschleunigt RWE den Ausbau von Batteriespeichern. Auf dem Gelände des Tagebaus Hambach entsteht ein weiterer Lithium‑Ionen‑Großspeicher mit 236 MW Leistung und 470 MWh Kapazität; die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant, die ersten der 128 Batteriecontainer sind bereits angeliefert. RWE betont die Rolle solcher Anlagen für die Netzstabilität: Sie gleichen Ungleichgewichte in Sekundenbruchteilen aus. Weitere große Projekte laufen in Deutschland, etwa in Gundremmingen (400 MW / 700 MWh, Start 2027) und Lingen (400 MW / ≥800 MWh, Start 2028). Weltweit liegt die installierte Speicherkapazität RWE‑angaben zufolge bei 1.700 MW, weitere 2.500 MW sind im Bau, davon 1.700 MW in Deutschland.

Darüber hinaus legte RWE auch die bereinigten Ergebnis je Aktie vor: Für 2026 rechnet der Konzern nun mit 2,60 bis 3,30 Euro je Aktie (zuvor 2,20–2,90), für 2027 mit 2,80 bis 3,50 Euro (zuvor 2,70–3,40). Börsennotiert reagierte der Markt unmittelbar: Im nachbörslichen Handel auf Tradegate stieg der Kurs um rund 4,5 Prozent. RWE betont, dass die vollständigen, geprüften Halbjahreszahlen am 13. August veröffentlicht werden. Analysten dürften die Nachhaltigkeit der Einmaleffekte, die Entwicklung im Energiehandel und die Folgen der erhöhten Amprion‑Beteiligung für Cashflow und Bilanz genau prüfen.

Die positive Halbjahresperformance stärkt RWEs Übergang zu einem auf erneuerbaren Energien und Flexibilität basierten Geschäftsmodell. Risiken bleiben durch volatile Commodity‑Märkte, regulatorische Entscheidungen und Genehmigungsfragen für Großprojekte, die Ergebnis und Zeitpläne belasten können. Insgesamt stärkt dies RWEs strategische Position nachhaltig weiterhin.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 55,64EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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