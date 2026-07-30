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    Pentixapharm holt 19,7 Mio. und erhält FDA-Fast-Track für PANDA

    Die Pentixapharm Holding AG hat ihre im Juli gestartete Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und rund 11,02 Millionen neue Aktien zu je 1,85 Euro platziert. Aus dem Bezugsangebot und einer anschließenden Privatplatzierung erzielt das Berliner Biotechunternehmen Bruttoemissionserlöse von etwa 20,4 Millionen Euro; nach geschätzten Transaktionskosten von rund 0,75 Millionen verbleiben Nettoerlöse von rund 19,65 Millionen Euro. Das Angebot war deutlich überzeichnet: Während der Bezugsfrist wurden 9.096.771 neue Aktien (82,5 Prozent des Volumens) ausgeübt, die restlichen 1.923.441 Papiere gingen an ausgewählte qualifizierte institutionelle Investoren. Hauptaktionär Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung übte seine Bezugsrechte vollständig aus. Die BankM AG agierte als Lead Manager, NuWays fungierte als Selling Agent.

    Die Finanzierung dient vorrangig der Beschleunigung der PANDA-Phase-3-Studie in den USA für den diagnostischen Wirkstoff [68Ga]Ga‑PentixaFor sowie der Vorbereitung einer US-Expansion. Die Kapitalmaßnahme fällt mit zwei wichtigen US-Regulierungsentscheidungen zusammen: Die FDA erlaubte nach Abschluss der 30‑tägigen IND‑Prüfung den Studienbeginn („Study May Proceed“) und erteilte dem Radiodiagnostikum die Fast‑Track‑Designation zur Subtypisierung des primären Hyperaldosteronismus. Pentixapharm plant, die Mittel außerdem in die Vorbereitung weiterer klinischer Entwicklungsaktivitäten, den Ausbau von Fertigungs‑ und Versorgungsinfrastruktur sowie in die Weiterentwicklung der CXCR4‑basierten Theranostik‑Plattform einschließlich des onkologischen Programms PentixaTher zu investieren.

    Finanziell erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft nach Eintragung von derzeit 24,795 Millionen Euro um 11,020 Millionen Euro auf 35,816 Millionen Euro. Ein Wertpapierprospekt wurde nicht veröffentlicht; stattdessen stellte das Unternehmen ein Annex‑IX‑Dokument gemäß EU‑Verordnung bereit.

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    Pentixapharm positioniert sich mit der Transaktion defensiv gegenüber Finanzierungsrisiken und will seine Verhandlungsposition für Partnerschaften und Auslizenzierungen, insbesondere in den USA, stärken. Hintergrund ist die fokussierte Pipeline auf die CXCR4‑Zielstruktur mit Programmen in Endokrinologie, Kardiologie und Onkologie sowie ergänzenden Entwicklungen wie einer CD24‑gerichteten Antikörperplattform. Der Vorstand kündigte an, die Mittel zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Sicherung des Betriebskapitals über das erste Quartal 2027 hinaus zu verwenden. Den Halbjahresbericht (Q2) will das Unternehmen am 6. August 2026 veröffentlichen.

    Die Kapitalmaßnahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen die Finanzierungslücke für die Zulassungsphase schließen muss. Durch die Platzierung zu 1,85 Euro je Aktie entsteht eine spürbare Verwässerung bestehender Aktionäre, doch die volle Zeichnung durch Eckert und die starke Nachfrage institutioneller Investoren deuten auf breite Unterstützung der Strategie hin. Analysten werden nun auf Meilensteine wie den tatsächlichen Startrekrutierungszeitplan der PANDA‑Studie, die Geschwindigkeit beim Aufbau der US‑Versorgungskette und mögliche Kooperationsankündigungen achten. Sollte Pentixapharm die klinischen Endpunkte erreichen, würde die Finanzierung die Voraussetzungen für eine beschleunigte Kommerzialisierung in einem engen, diagnostisch getriebenen Markt schaffen. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel leicht zurückhaltend.



    Pentixapharm Holding

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    Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 1,990EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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