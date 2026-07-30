Uniper sichert 20 Jahre LNG aus Kanada – CO2‑arm, aber riskant

Für Uniper bedeutet der Deal sowohl eine Sicherung zukünftiger Bezugsquellen als auch ein politisches Signal: Nach den Lieferausfällen aus Russland 2022 und der anschließenden Staatshilfe, die den Bund zum Alleineigentümer machte, ist die Diversifizierung der Lieferketten zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und der nationalen Energiepolitik. Zugleich steht Uniper unter dem EU-Auflagendruck, die staatliche Beteiligung bis Ende 2028 auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie zu reduzieren, wodurch das Unternehmen mittelfristig wieder marktfähig sein muss.

Uniper hat einen langfristigen Liefervertrag über Flüssigerdgas (LNG) aus dem kanadischen Ksi-Lisims-Projekt geschlossen. Das Unternehmen, Deutschlands größter Gashändler, wird demnach über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren jährlich zwei Millionen Tonnen LNG beziehen; die ersten Lieferungen sind ab 2032 geplant. Die Vereinbarung wurde in der kanadischen Botschaft in Berlin unterzeichnet – in Anwesenheit von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche – und markiert einen weiteren Baustein in Unipers Strategie, ein „resilientes, diversifiziertes und langfristiges“ LNG-Portfolio aufzubauen.

Kernelement des Ksi‑Lisims-Projekts ist der geplante Einsatz von Wasserkraft für den Verflüssigungsprozess, wodurch Uniper zufolge eine Reduktion der CO2‑Intensität des LNG um bis zu 90 Prozent gegenüber konventionellen Anlagen erzielt werden könne. Diese Dekarbonisierungsdimension macht den Vertrag strategisch attraktiv, weil er Versorgungssicherheit und Klimaschutzargumente miteinander verbindet – ein Aspekt, der in der Europäischen Debatte über „low‑carbon“ vs. „fossil“ Energieträger zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Der langfristige Zeithorizont bis 2032 und darüber hinaus bringt jedoch auch Risiken. Lieferbeginn liegt weit in der Zukunft, Preisgestaltung und Marktbedingungen können sich bis dahin deutlich verändern. Zudem verpflichten langfristige Abnahmeverträge Kapitalbindungen, die vor dem Hintergrund der geplanten Teilprivatisierung und regulatorischer Auflagen relevant sind.

Der Vertrag ergänzt eine im Mai unterzeichnete Absichtserklärung des bundeseigenen Gasimporteurs Sefe über jährlich eine Million Tonnen LNG aus demselben Projekt, was Kanada als aufstrebenden Lieferanten für Europa etabliert. Insgesamt stärkt der Deal Unipers Position in einem sich wandelnden europäischen Gasmarkt, stellt das Unternehmen aber zugleich vor operative und finanzielle Herausforderungen, bis die vereinbarten Liefermengen tatsächlich fließen.

Die Uniper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 41,33EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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