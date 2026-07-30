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    JPMorgan bleibt bullisch auf DHL – Post vermeldet 5,12 Mio Rückkäufe

    JPMorgan bleibt bullisch auf DHL – Post vermeldet 5,12 Mio Rückkäufe
    Foto: Frank - stock.adobe.com

    JPMorgan bestätigt Kaufempfehlung für DHL, Deutsche Post meldet Rückkauf-Update

    Die US-Investmentbank JPMorgan hat die Einstufung für die DHL Group nach den jüngsten Quartalszahlen von Wettbewerber UPS auf „Overweight“ belassen und ein Kursziel von 60 Euro bestätigt. In einer ersten Reaktion am 28. Juli 2026 wertete Analystin Alexia Dogani die Kennziffern aus dem internationalen Paketgeschäft von UPS als unterstützenden Indikator für das Geschäft von DHL Express. JPMorgan interpretiere die US-Daten demnach als Bestätigung für anhaltende Nachfrage und robuste Margen im grenzüberschreitenden Express-Segment, sodass die positive Einschätzung für die Aktie aufrechterhalten werde.

    Die Stellungnahme unterstreicht die Bedeutung von Vergleichsdaten großer US-Player für die Bewertung europäischer Logistikkonzerne: Da UPS zeitnah Zahlen vorlegte, nutzte JPMorgan die Veröffentlichungen, um die Perspektive für DHL Express zu prüfen. Obwohl die Bank die Einstufung beibehält, impliziert das Urteil eine erwartete Outperformance von DHL gegenüber dem marktweiten Durchschnitt – gestützt vor allem auf starke Volumendaten und operative Kennzahlen im internationalen Paketgeschäft.

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    Parallel dazu veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Pflichtmitteilung gemäß den einschlägigen EU-Verordnungen zum laufenden Aktienrückkaufprogramm. Demnach wurden im Berichtszeitraum 20. bis 24. Juli 2026 keine Aktien zurückgekauft. Insgesamt beläuft sich das seit Beginn des Programms am 2. April 2026 bis einschließlich 24. Juli 2026 zurückgekaufte Volumen auf 5.115.557 Aktien. In der Mitteilung weist das Unternehmen darauf hin, dass eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Geschäfte auf der Investor-Website verfügbar ist; die Nachricht enthält außerdem den üblichen Hinweis, dass die Mitteilung nicht als Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren zu verstehen sei.

    Beide Informationen sind für Anleger relevant: JPMorgans Einschätzung liefert eine Analystensicht, die den Fokus auf operative Trends und Bewertungsansätze legt, während die Rückkaufmeldung konkrete Kapitalmaßnahmen der Deutschen Post dokumentiert, die das Angebot der frei handelbaren Aktien reduzieren und so potenziell den Aktienkurs stützen können. Marktteilnehmer dürften die Kombination aus positiver Analystenstimmung und fortgesetztem Kapitalrückfluss als stabilisierend für die Aktie werten, wenngleich kurzfristige Kursreaktionen von weiteren Zahlen und makroökonomischen Faktoren abhängen. Die Meldungen wurden über den EQS-Newsservice verteilt; die Deutsche Post stellt die Inhalte als Emittentin bereit.



    DHL Group

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    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 57,17EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.




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