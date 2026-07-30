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    Medios: Umsatz-Rekord, aber Gewinnrückgang – Cannabis-Regel trifft hart

    Medios: Umsatz-Rekord, aber Gewinnrückgang – Cannabis-Regel trifft hart
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Medios passt Prognose an: Umsatz steigt, Ergebnis sinkt – politische Regelung trifft Medizinalcannabis

    Der Berliner Spezialpharma-Konzern Medios hat seine Ergebnisprognose für 2026 gesenkt, obwohl der Umsatzausblick angehoben wurde. Nach vorläufigen Halbjahreszahlen erwartet der Vorstand nun ein EBITDA (pre) von 88 bis 92 Mio. Euro – zuvor lagen die Erwartungen bei 94 bis 102 Mio. Euro. Gleichzeitig wurde die Umsatzprognose auf 2,10 bis 2,16 Mrd. Euro erhöht (bisher: 2,00–2,12 Mrd.). Analysten hatten bis zuletzt einen Wert knapp unterhalb des oberen Endes der neuen EBITDA-Spanne prognostiziert.

    Im ersten Halbjahr verzeichnete Medios erstmals einen Konzernumsatz von über einer Milliarde Euro (1.075 Mio. Euro vs. 991,7 Mio. Euro im H1 2025). Das EBITDA sank jedoch leicht auf rund 44 Mio. Euro nach 46,3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Diese Divergenz von Umsatzwachstum und Ergebnisentwicklung spiegelt einen fortgesetzten Margendruck wider.

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    Als Hauptursachen für die Prognoseanpassung nennt Medios anhaltende Preisrückgänge bei margenstarken Präparaten im Segment Arzneimittelversorgung sowie negative Effekte durch das jüngst beschlossene GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Dieses Gesetz schließt künftig die Erstattung von Cannabisblüten durch die gesetzlichen Krankenkassen aus und schränkt die Erstattung cannabishaltiger Zubereitungen deutlich ein – ein unmittelbarer Belastungsfaktor für das Geschäft mit Medizinalcannabis. Zudem erwartet das Management ein leicht schwächeres zweites Halbjahr im Segment International Business.

    Um den Ergebniseinbruch abzufedern, treibt der Vorstand Kostensenkungs- und Effizienzprogramme voran. Dazu gehören die Einstellung der Produktion am Standort Aschaffenburg bei gleichzeitiger Fortführung der Kundenbelieferung aus anderen Werken sowie das Avanti‑Medios‑Programm zur operativen Exzellenz. Medios geht davon aus, dass insbesondere das Segment Patientenindividuelle Therapien in Deutschland im zweiten Halbjahr marginell besser abschneiden wird. Diese Maßnahmen dürften jedoch die negativen Effekte nicht vollständig kompensieren.

    Anleger reagierten verhalten: Die Medios‑Aktie gab im außerbörslichen Handel auf Tradegate zunächst rund zwei Prozent gegenüber dem Xetra‑Schlusskurs nach. Vorstandschef Thomas Meier betonte, Medios bleibe auf Wachstumskurs, wolle aber strategisch auf profitables Wachstum fokussieren und die Operational‑Excellence‑Initiativen forcieren.

    Medios verweist auf weitere Erläuterungen in einer Analysten‑ und Investorenkonferenz sowie auf den Halbjahresfinanzbericht am 12. August und den Capital Markets Day am 29. September. Das Unternehmen bleibt – trotz Gegenwind aus Preisentwicklung und regulatorischer Änderungen – in Kernbereichen wachstumsorientiert, steht jedoch vor der Herausforderung, Umsatzwachstum in nachhaltige Ergebnisverbesserung zu verwandeln.



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    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 11,19EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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