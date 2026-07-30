Adidas erhöht Umsatzprognose - Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung
- Umsatz im zweiten Quartal +13% auf 6,7 Mrd Euro
- Umsatzprognose auf währungsbereinigt 9–10% angehoben
- Betriebsergebnis stieg 5% auf 574 Mio Euro belastet
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas hat im zweiten Quartal ein starkes Wachstum verzeichnet. So stieg der Umsatz um 13 Prozent auf rund 6,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt erzielte Adidas einen Prozentpunkt mehr Wachstum. Eine starke Nachfrage verzeichnete das Unternehmen insbesondere in seinen eigenen Verkaufskanälen. Dagegen fiel das Plus im Großhandel erneut schwächer aus.
Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht und geht von einem währungsbereinigten Wachstum von neun bis zehn Prozent aus. Bislang hatte das Management um Konzernchef Björn Gulden ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.
Während der Umsatz besser ausfiel als erwartet, blieb die Ergebnisentwicklung hinter den Schätzungen der Analysten zurück. So gab Adidas im Zuge der Fußballweltmeisterschaft etwa mehr für Marketing aus. Höhere Fracht- und Beschaffungskosten sowie höhere US-Zölle belasteten zudem. Für unrechtmäßig erhobene Zölle erhielt Adidas dabei die erste "geringe Rückerstattung". Das Betriebsergebnis stieg insgesamt um fünf Prozent auf 574 Millionen Euro. Hier hatten sich Analysten mehr erhofft. Die Ergebnisprognose bestätigte Adidas./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,03 % und einem Kurs von 168,1 auf Tradegate (30. Juli 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,21 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,68 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +12,12 %/+39,39 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
WM Ausrüster, Laufschuh Marktanteile auf Kosten von Nike, Rückkaufprogramm läuft, Analysten fast einstimmig auf Buy. Adidas hat gerade mehrere Katalysatoren gleichzeitig. Kurs war vor ein paar Wochen noch bei 138, jetzt 168 und die Story wird langsam vom Markt verstanden. Wer die WM unterschätzt hat bei Adidas historisch immer falsch gelegen.
Kauf erste Tranche 75 Adidas zu 135,9 €
Viele Privatanleger beschäftigen sich zu intensiv mit Charts und Kursen, statt auf Zahlen, Bilanzen und Strategien zu achten. Macht ja auch mehr Mühe.