Adidas erhöht Umsatzprognose - Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung

Viele Privatanleger beschäftigen sich zu intensiv mit Charts und Kursen, statt auf Zahlen, Bilanzen und Strategien zu achten. Macht ja auch mehr Mühe.





Bloss weil Kurse stark fallen, müssen die Bewertungskennzahlen noch lange nicht günstig sein und umgekehrt.

Die Branche der Sportartikel-, Fitness- und Freizeitmodenhersteller hatte zu Beginn der Pandemie einen fulminanten Aufstieg. Danach erfolgte ein krachender Zusammenbruch der Kurse, da Warenbestände nicht abverkauft wurden und man die Märkte offensichtlich falsch einschätzte. Erschwerend kam bei Adidas noch der Skandal um einen Rapper und seiner dann später nur schwer oder unverkäuflichen Kollektion hinzu. Warum also diese Fehlkalkulation? Es hat zu tun mit den drei Vertriebskanälen, den klassischen Warenhäusern, den Spezialshops und dem Onlinevertrieb. Während erstere immer mehr Kunden verlieren, wachsen die beiden anderen. Doch in welchem Verhältnis? Diese entscheidende Frage unterliegt zahlreichen Variablen, so daß die Unternehmen hier sicherlich noch eine Menge Experimente und Versuche vor sich haben. Der Einbruch des Konsumentenvertrauens in China und irrlichternde Zolldrohungen aus dem Weißen Haus sorgen ebenfalls für eine komplizierte Situation. Anleger sind ganz zu Recht skeptisch.





Und dennoch: Auch in extrem schwierigen Jahren (2018 - 2025) hat Adidas seinem Umsatz erheblich steigern können, freilich auf Kosten der Marge und des Gewinns. Doch auch sie blieben insgesamt auf einem hohen Niveau und konnten 2025 wieder deutlich verbessert werden. Zudem sind die drei Streifen noch immer eine weltweit ikonische Marke, für Sportfans und Freizeitaktivitäten. Insofern bin ich angesichts der großen Sportereignisse 2026 auf Seiten der Optimisten. Große, marktdominante Unternehmen brauchen manchmal etwa, um in die Hufe zu kommen. Wenn es ihnen aber gelingt, und ich hätte da bei der Qualität des Managements keinerlei Zweifel, sind sie eine Macht.





Zuletzt: Das Spitzenmanagement hat in den vergangenen Jahren regelmäßig und in erheblichen Größenordnungen Aktien gekauft. Zu weitaus höheren Kursen als momentan ausgewiesen. Es wird auch in diesem Jahr kaufen, denn die Aktionen sind ein unverzichtbarer Teil der Firmenkultur. Gleichwohl sollte man bei diesem Vorgang es bisschen mehr Geduld bewahren und nicht erwarten, daß alles sofort und in einer Woche eintritt. Wie beim Kursverlauf.





Souverän an der Börse ist man nur mit einem weiten Horizont !