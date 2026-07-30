Plötzlicher Trendwechsel

Aus charttechnischer Sicht spricht derzeit allerdings mehr für eine Fortsetzung der Korrektur. Nach den kräftigen Kursanstiegen der vergangenen Monate wäre ein Rückgang bis zum 200-Tage-Durchschnitt bei 913,37 US-Dollar (steigend) keine Überraschung. Fällt die Unterstützung bei 984,70 US-Dollar, könnte sich daraus eine interessante Chance auf der Verkäuferseite ergeben. Ein klares Signal für eine Rückkehr in Richtung neuer Höchststände würde sich nach aktueller Einschätzung dagegen erst bei Kursen oberhalb von 1.086 US-Dollar ergeben.

Bislang ist die Goldman-Sachs-Aktie in zwei Abwärtsbewegungen bis auf das Januarhoch bei 984,70 US-Dollar zurückgefallen. Dabei wurde auch der 50-Tage-Durchschnitt unterschritten, der von vielen Anlegern als wichtiger kurzfristiger Trendindikator beobachtet wird. Gelingt es der Aktie, sich im Bereich dieser Unterstützung nachhaltig zu stabilisieren, könnte anschließend ein neuer Anlauf auf das Rekordhoch bei 1.153 US-Dollar folgen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 980,00 US-Dollar

Kursziel : 913,37 US-Dollar

Renditechance via DN3V02 : 50 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Goldman Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9ZX2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,34 - 1,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 839,354 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 839,354 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 996,27 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,42 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3V02 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,29 - 1,30- Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.140,5482 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 1.140,5482 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 996,27 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 913,37 US-Dollar Hebel: 6,85 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.