Nachfrage zieht wieder an

Aus charttechnischer Sicht eröffnet dieses Kaufsignal weiteres Potenzial. Als erstes wichtiges Kursziel gilt der Widerstandsbereich bei 1.230 Euro. Gelingt auch dort ein Ausbruch, rückt die Zone um 1.309 Euro in den Blick. In diesem Bereich verläuft zudem der viel beachtete EMA 200, der als langfristiger Trendindikator gilt. Eine passende Handelsidee und ein entsprechender Schein werden im Anschluss vorgestellt.

Nach einem deutlichen Kursrückgang von 1.966 auf 900,20 Euro bis Ende Juni konnte sich die Aktie im Bereich von 1.000 Euro zunächst stabilisieren. Die Kursentwicklung blieb dabei allerdings von starken Schwankungen geprägt. Erst zu Beginn dieser Woche gelang der entscheidende Schritt: Mit dem Ausbruch über 1.090 Euro wurde der seit Monaten bestehende Korrekturtrend überwunden. Gleichzeitig stieg die Aktie wieder über ihren 50-Tage-Durchschnitt – ein Signal, das von vielen Marktteilnehmern als positiv gewertet wird.

Auf der Unterseite hat sich die Aktie zunächst oberhalb von 1.065 Euro stabilisiert. Sollte diese Unterstützung jedoch unterschritten werden, müsste mit einem Rücksetzer bis an den zuletzt etablierten Aufwärtstrend im Bereich von 1.008 Euro gerechnet werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 1.153 Euro

Kursziele : 1.230 und 1.309 Euro

Renditechance via DN3W07 : 88 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3W07 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 17,00 - 17,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 992,5802 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 992,5802 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.153,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1.309 Euro Hebel: 6,71 Kurschance: + 88 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN096K Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 17,49 - 17,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.332,7476 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.332,7476 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.153,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,47 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.