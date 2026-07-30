LVMH stolpert: Umsatz fällt, Gewinn hält – Mode & Leder schwächeln

Die Börsenreaktion fiel moderat aus: Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine gaben zuletzt rund 1,6 Prozent nach. Marktbeobachter interpretieren die Quartalszahlen als Bestätigung eines gemischten Bildes: LVMH verfügt weiter über starke Marken, sieht sich aber mit gedämpfter Kauflaune konfrontiert, die sich vor allem in der umsatzstarken Mode- und Ledersparte niederschlägt. Margenstärke und Preissetzungsspielraum scheinen bislang ausgereicht zu haben, um das Nettoergebnis stabil zu halten, doch das Tempo der Erholung ist geringer als von einigen Investoren erwartet.

Der französische Luxusgigant LVMH hat im ersten Halbjahr unter einer nachlassenden Nachfrage einen spürbaren Rückschlag erlitten. Der Konzernumsatz sank gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent auf 38,6 Milliarden Euro, teilte LVMH mit. Besonders die wichtigste Sparte Mode und Leder verzeichnete deutlich schwächere Erlöse; das Wein- und Spirituosengeschäft blieb hingegen weitgehend unverändert. Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn fiel stärker als der Umsatz und verringerte sich um vier Prozent auf 8,69 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 8,46 Milliarden Euro gerechnet. Das Konzernergebnis blieb mit knapp 5,7 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Institutionelle Analysten passten nach Vorlage der Zahlen ihre Kursziele an, blieben aber insgesamt optimistisch. Die kanadische Bank RBC senkte das Ziel von 600 auf 575 Euro und beließ die Einstufung auf „Outperform“. RBC hob hervor, das Umsatzwachstum im zweiten Quartal habe die Erwartungen leicht übertroffen und Ebit sowie Nettogewinn lägen über dem Konsens. Die Schweizer UBS reduzierte ihr Ziel moderat von 650 auf 645 Euro, bestätigte die Kaufempfehlung und bezeichnete die Zahlen als ordentlich, wobei das Wachstumstempo langsamer ausfalle als erwartet und die Debatte um Wiederanstieg des Wachstums damit bestehen bleibe.

Für Anleger bedeutet das Ergebnis eine Bestätigung der defensiven Qualitäten von LVMH, verbunden mit dem Risiko, dass schwächere Endkundennachfrage und verlangsamte Verbesserungsschritte das Kursmomentum dämpfen könnten. Entscheidend werden nun die Entwicklung der Konsumausgaben in Asien und Europa, Reise- und Tourismusströme sowie LVMHs Fähigkeit sein, Preise zu halten und Kosten diszipliniert zu steuern. Analysten und Investoren werden in den kommenden Wochen besonders auf das Managementkommentar zur Nachfrageentwicklung und auf Hinweise zur Kostenstruktur achten. Signale für ein baldiges Wiederanspringen der Verkäufe, etwa durch stärkere Touristenströme, starke Produktkreationen oder gezielte Marketingmaßnahmen, könnten die Stimmung schnell verbessern. Andererseits könnten anhaltende Schwächen in wichtigen Regionen oder Preisdruck die Margen belasten. Insgesamt bleibt LVMH wegen seines diversifizierten Portfolios und der starken Markenpositionierung für viele Marktteilnehmer eine defensive Wachstumswette, die jedoch derzeit moderat neu bewertet wird. Kurzfristig bleibt die Aktie anfällig für konjunkturelle Rückschläge und Volatilität weiterhin.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 468,9EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

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