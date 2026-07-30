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    Earnings-Feuerwerk: Microsoft, Banken & Fed-Entscheid schüren Volatilität

    Earnings-Feuerwerk: Microsoft, Banken & Fed-Entscheid schüren Volatilität
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    Die Wirtschaftsredaktion erwartet einen dichten Meldungsstrom: Am Mittwoch, 29. Juli, beginnt ein intensiver Earnings- und Konjunkturreigen, der die Märkte weltweit beeinflussen kann. Neben einer Fülle von Quartals- und Halbjahresberichten stehen wichtige geldpolitische Entscheidungen und Konjunkturdaten an, die Anleger und Analysten genau beobachten werden.

    Unternehmen: Im Fokus stehen Banken und Industriegrößen in Europa: UBS, Deutsche Bank und Standard Chartered legen Zahlen vor, ebenso BASF, Porsche und die Deutsche Bank mit begleitenden Pressekonferenzen und Analystencalls. Global berichten Technologiekonzerne und Industrieplayer: Microsoft, Meta, Qualcomm, Lam Research und ARM veröffentlichen US-Zahlen am Abend – Brisanz für den Tech-Sektor ist damit gegeben. Weitere relevante Veröffentlichungen kommen von Procter & Gamble, General Dynamics sowie von europäischen Konzernen wie Airbus, Glencore, L’Oréal, Danone, Telefonica und Intesa Sanpaolo. Besonders zu beachten sind Termine mit Analystencalls (u. a. Krones, BASF, Deutsche Bank), die tiefergehende Guidance liefern können.

    Konjunktur und Zentralbanken: Marktrelevante Daten begleiten die Unternehmensberichte. In Deutschland erscheinen das DIW-Konjunkturbarometer, Außenhandelspreise und die endgültigen Haushaltsverschuldungszahlen für 2025; Belgien veröffentlicht das vorläufige BIP für Q2. Auf US-Seite stehen der wöchentliche EIA-Ölbericht sowie am Abend der Fed-Zinsentscheid mit anschließender Pressekonferenz des Fed-Chefs (20:30 MESZ). Die Fed-Entscheidung dürfte die Volatilität an den Märkten erhöhen und ist das zentrale geldpolitische Event der Woche. In den Tagen darauf folgen weitere Notenbanktermine: die Bank of England und die Bank of Japan (letztere am Freitag).

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    Themen und Bedeutung: Die Kombination aus Bankbilanzen, Industrie- und Konsumentenzahlen sowie klaren Impulsen aus den US-Tech-Quartalsberichten schafft ein Umfeld, in dem Gewinnwarnungen, Margenentwicklung und Ausblicke die Kursrichtung bestimmen können. Insbesondere die Veröffentlichungen von Microsoft, Meta und Qualcomm werden als Frühindikatoren für Nachfrage im Halbleiter- und Werbemarkt gewertet. Europäische Bankenberichte geben Hinweise auf Kreditrisiken und Kapitalausstattung im laufenden Zinsumfeld.

    Sonstiges: Zudem wird ein Vertrag zwischen Uniper und Western LNG zur Lieferung kanadischen LNG unterzeichnet — ein Signal für die Versorgungssicherheit und Energievertragslandschaft. Die umfangreiche Agenda reicht bis zum 11. August und bietet ein breites Spektrum an Unternehmenszahlen und makroökonomischen Impulsen, die kurz- bis mittelfristig Handelsvolumina und Sentiment prägen dürften. Marktteilnehmer sollten Termine mit Konferenzschaltungen und Analystencalls besonders beachten.



    Erdgas

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    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 2,721USD auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.




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