DAX tiefer erwartet – Adidas, BMW, Nemetscheck und Alzchem im Fokus

Der Dax dürfte am Donnerstag etwas schwächer starten. Der Broker IG taxiert den Leitindex vorbörslich 0,24 Prozent tiefer bei 25.399 Punkten. Neue Impulse könnten von weiteren Quartalszahlen kommen. Belastend wirken jedoch die gemischten Bilanzen von Microsoft und Meta sowie die weiter angespannte Lage im Iran. Nach einem iranischen Angriff auf US-Truppen bombardierte das US-Militär erneut Ziele in der Islamischen Republik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Wall Street ist nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank deutlich eingebrochen. Steigende Ölpreise und drei Gegenstimmen innerhalb der Fed schürten die Sorge vor einer möglichen Zinserhöhung im September. Der Dow Jones verlor 2,19 Prozent auf 51.594 Punkte, der S&P 500 fiel um 1,5 Prozent. Besonders hart traf es Technologiewerte: Der Nasdaq 100 sackte um 2,06 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende April ab und verbuchte den sechsten Verlusttag in Folge. Stellen.

KI-Abrechnung: Microsoft hebt ab – Meta stürzt nach den Zahlen ab

Microsoft hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg im Schlussquartal um 18 Prozent auf 90 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 4,81 US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich Azure mit einem Wachstum von 43 Prozent. Die Microsoft-Aktie sprang nachbörslich um mehr als acht Prozent nach oben.

Meta steigerte den Umsatz im zweiten Quartal zwar um 28 Prozent auf 60,8 Milliarden US-Dollar. Hohe Kosten ließen den Nettogewinn jedoch um 14 Prozent sinken. Der Gewinn je Aktie von 6,18 US-Dollar verfehlte die Erwartungen klar. Zudem erhöhte Meta die Untergrenze seiner geplanten KI-Investitionen. Die Aktie verlor nachbörslich zeitweise fast acht Prozent.

China rutscht ab, Japan dreht auf: Asien startet gespalten

Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens entwickeln sich am Donnerstag uneinheitlich. In Japan steigt der Nikkei zeitweise um 1,2 Prozent. Technologie- und Halbleiterwerte stabilisieren sich nach den heftigen Verlusten der vergangenen Tage. Auf Wochensicht liegt der japanische Leitindex dennoch rund 3,7 Prozent im Minus.

In Südkorea fällt der Kospi zunächst um 0,6 Prozent und steuert auf einen Wochenverlust von rund 15 Prozent zu. Der massive Ausverkauf bei KI- und Chipwerten belastet weiterhin. Rekordzahlen von Samsung sorgen nur vorübergehend für Entlastung.

Auch in China überwiegen am Donnerstag die Verluste. Der Shanghai Composite gibt im Vormittagshandel rund 1,1 Prozent ab. In Hongkong fällt der Hang Seng Tech Index ebenfalls um etwa 1,1 Prozent. Besonders unter Druck stehen erneut hoch bewertete KI-Aktien. Die Aktie des chinesischen Glasfaser-Spezialisten Zhongji Innolight verliert bei ihrem Börsendebüt in Hongkong rund zehn Prozent.

KI-Wahnsinn bei Samsung: Gewinn explodiert um 1.344 Prozent

Samsung Electronics hat im zweiten Quartal einen gewaltigen Gewinnsprung erzielt. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg um 1.344 Prozent auf 71.300 Milliarden Won (rund 43,1 Milliarden Euro). Im Vorjahreszeitraum waren es 4.934 Milliarden Won (rund 3,0 Milliarden Euro).

Der Umsatz legte um 130 Prozent auf 171.500 Milliarden Won (rund 103,8 Milliarden Euro) zu. Ein Jahr zuvor hatte Samsung 74.600 Milliarden Won (rund 45,1 Milliarden Euro) umgesetzt. Rückenwind lieferte vor allem die starke Nachfrage nach Speicherchips für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz.

Adidas rennt der Konkurrenz davon – doch die Kosten bremsen den Gewinn

Adidas steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent auf rund 6,7 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 14 Prozent. Besonders stark entwickelten sich die eigenen Verkaufskanäle. Der Großhandel blieb schwächer.

Für 2026 erwartet Adidas nun ein währungsbereinigtes Umsatzplus von neun bis zehn Prozent. Das Betriebsergebnis stieg jedoch nur um fünf Prozent auf 574 Millionen Euro und verfehlte die Erwartungen. Höhere Marketingausgaben, Frachtkosten, Beschaffungskosten und US-Zölle belasteten. Die Ergebnisprognose bestätigte der Konzern.

China-Schock trifft BMW: Marge bricht ein – 8.000 Jobs auf der Kippe

BMW leidet weiter unter der Absatzkrise in China. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal um knapp acht Prozent auf 31,3 Milliarden Euro. Die operative Marge der Autosparte brach von 5,4 auf 2,3 Prozent ein. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern sank um 39 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro, der Nettogewinn um mehr als ein Drittel auf 1,2 Milliarden Euro. BMW bestätigte die gesenkte Jahresprognose. Gleichzeitig plant der Konzern offenbar den Abbau von rund 8.000 Stellen.

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Heidelberg Materials zieht an – doch beim Jahresziel gibt es einen Haken

Heidelberg Materials hat Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal gesteigert. Der Umsatz legte um 6,4 Prozent auf 6,04 Milliarden Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 3,6 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro und traf damit in etwa die Erwartungen der Analysten. Konzernchef Dominik von Achten verwies auf eine spürbare Nachfrageerholung in wichtigen Märkten und zusätzliche Impulse durch Übernahmen. Für 2026 erwartet der Baustoffkonzern nun ein bereinigtes operatives Ergebnis von 3,4 bis 3,65 Milliarden Euro. Die bisherige Obergrenze von 3,75 Milliarden Euro wurde damit gesenkt.

Nemetschek trotzt der Flaute – der Gewinn springt um ein Viertel

Nemetschek ist im zweiten Quartal trotz der schwachen Konjunktur deutlich gewachsen. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 327,7 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 11,5 Prozent auf knapp 99 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente der Softwareanbieter 66 Millionen Euro und damit rund ein Viertel mehr als im Vorjahr. Währungsbereinigt wäre das Wachstum noch stärker ausgefallen. Die nach der Übernahme von HCSS angepasste Jahresprognose bestätigte der MDax-Konzern.

Alzchem liefert erneut

Gute Geschäfte mit Kreatinprodukten und der Rüstungsindustrie haben Alzchem im zweiten Quartal weiter angetrieben. Der Umsatz stieg um fast neun Prozent auf 155,3 Millionen Euro. Höhere Absatzmengen und Preise sorgten für Rückenwind.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich von 29,1 auf 32,2 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich leicht auf 20,7 Prozent. Der Gewinn legte um rund sechs Prozent auf 16,8 Millionen Euro zu. Konzernchef Andreas Niemeier sieht Alzchem deshalb auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen.

Öl-Rallye schon vorbei? Gold schon wieder im Rückwärtsgang

Die Ölpreise geben am Donnerstag einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder ab. Brent fällt um 1,1 Prozent auf 89,78 US-Dollar je Barrel. West Texas Intermediate verliert 0,8 Prozent auf 83,82 US-Dollar.

Am Mittwoch war Brent noch um fast acht Prozent gestiegen. Neue US-Angriffe auf den Iran hatten die Sorge vor größeren Lieferausfällen angeheizt. Bislang gelangt jedoch weiterhin Öl aus der Golfregion auf den Weltmarkt. Rund 13 Millionen Barrel pro Tag erreichen nach Schätzungen von Rystad Energy weiterhin ihre Abnehmer. Das nimmt vorerst Druck aus den Preisen.

Gold gerät dagegen nach seiner Vortagesrally unter Druck. Der Preis für eine Feinunze fällt um 0,4 Prozent auf rund 4.048 US-Dollar. Steigende Renditen amerikanischer Staatsanleihen machen das zinslose Edelmetall weniger attraktiv. Gleichzeitig bleiben die unklare Fed-Strategie und der Iran-Krieg wichtige Stützen für den Goldpreis.

Dollar nach dem Fed-Schock: Diese Währung gerät jetzt unter Druck

Der US-Dollar stabilisiert sich am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der Fed. Der Dollar-Index steigt leicht um 0,1 Prozent auf 100,89 Punkte. Zuvor war die US-Währung zeitweise auf den niedrigsten Stand seit dem 20. Juli gefallen.

Der Euro gibt um 0,1 Prozent auf 1,1457 US-Dollar nach. Das britische Pfund verliert ebenfalls 0,1 Prozent und kostet 1,3355 US-Dollar. Gegenüber dem Yen bewegt sich der Dollar mit 163,46 Yen kaum. Der australische und der neuseeländische Dollar treten ebenfalls auf der Stelle.

Die Fed hielt den Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Weil Kevin Warsh trotz drei Gegenstimmen keine baldige Zinserhöhung ankündigte, bleibt der Devisenmarkt über den weiteren Kurs der Notenbank im Unklaren.

Fed-Entscheid verdaut: Bitcoin wagt am Donnerstag die Erholung

Die Kryptowährungen starten leicht positiv in den Donnerstag. Bitcoin gewinnt 0,3 Prozent und notiert bei rund 63.650 US-Dollar. Ether steigt um 0,7 Prozent auf knapp 1.897 US-Dollar. Die Reaktion auf den Zinsentscheid der US-Notenbank bleibt damit überschaubar.

Die Fed ließ den Leitzins unverändert. Fed-Chef Kevin Warsh vermied jedoch eine klare Aussage zum weiteren Kurs. Drei Mitglieder stimmten für eine Zinserhöhung. Das schürt Zweifel, ob bereits im September der nächste Zinsschritt folgen könnte. Steigende Anleiherenditen und die Spannungen im Nahen Osten begrenzen die Risikobereitschaft am Kryptomarkt.



TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert)

06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Knorr Bremse, ausführliche Halbjahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen

07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystencall)

07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystencall)

07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch)

07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen

07:30 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystencall)

10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen (16.00 Analystencall)

12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen

13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen

13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen

22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen

ITA: Prada, Halbjahreszahlen

ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen

PRT: EDP, Halbjahreszahlen

USA: KKR & Co, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26

07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26

08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26

09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab)

10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26

10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab)

10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26

11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26

11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26

14:30 USA: Realeinkommen 6/26

14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26

14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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