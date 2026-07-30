🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabilus & Synapticon läuten Roboter-Ära mit skalierbaren Aktuatoren ein

    Stabilus & Synapticon läuten Roboter-Ära mit skalierbaren Aktuatoren ein
    Foto: Stabilus SE

    Stabilus SE hat mit der Synapticon GmbH eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung und Produktion integrierter Aktuatoren für humanoide Roboter geschlossen. Ziel ist eine skalierbare Serienfertigung, die unter beiden Marken vertrieben werden soll. Die Kooperation kombiniert Stabilus’ langjährige Industrialisierungs‑ und Fertigungsexpertise aus der Automobilbranche mit Synapticons Kompetenz in integrierter Antriebstechnik, Motion‑Control und zertifizierter funktionaler Sicherheit.

    Die gemeinsame Produktlinie umfasst Aktuatoren für Gelenke über mehrere Größenklassen – von Kopf und Handgelenk bis zu Hüfte und Knie. Produktionsstart in Kleinserie ist für 2027 in europäischen Stabilus‑Werken geplant, der Hochlauf zur Großserienfertigung soll 2028 in Nordamerika beginnen. Die Fertigung orientiert sich an automobilen Qualitätsstandards und ist auf modularen Kapazitätsausbau ausgelegt, um die erwartete Marktnachfrage bedienen zu können.

    Synapticon steuert Software, Elektronik, Sensorik, Antriebstechnologie sowie eine SIL3/PLe‑zertifizierte Sicherheitsarchitektur bei. Seine POSITRON Safety AI gilt als Maßstab für den sicheren Betrieb humanoider Roboter in menschennahen Umgebungen; der integrierte Aktuator ACTILINK‑JD mit POSITRON erhielt 2026 den A3 Innovation Award. Stabilus bringt Mechanikdesign, Sourcing, Montage, Logistik und Erfahrung in der Großserienfertigung elektronischer Aktuatoren ein. Gemeinsam wollen die Partner eine serienreife, weltweit skalierbare Aktuatorplattform schaffen.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Für Stabilus ist die Partnerschaft ein strategischer Schritt zur Diversifizierung des Geschäfts und zur Stärkung des Robotik‑ und Automatisierungsgeschäfts. Das Unternehmen, bisher über eine Minderheitsbeteiligung seit 2021 mit Synapticon verbunden, positioniert sich damit als Zulieferer in der Antriebsebene einer sich wandelnden Robotikindustrie.

    Branchenprognosen sehen den globalen Markt für humanoide Roboter bis 2035 bei rund 38 Milliarden US‑Dollar; bereits ab 2030 werden jährlich mehr als 250.000 Einheiten erwartet, vornehmlich für Anwendungen in Produktion und Logistik. Aktuatoren sind mit bis zu 30 Antriebsgelenken pro Roboter und einem signifikanten Anteil am Materialwert Schlüsselfaktoren für Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.

    Im unternehmerischen Gesamtbild meldete Stabilus zuletzt einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro für 2025 und führt parallel ein Aktienrückkaufprogramm durch, bei dem bis Ende Juli 2026 insgesamt 606.967 eigene Aktien zurückerworben wurden. Analysten sehen in der Verbindung von robuster Serienfertigung und zertifizierter Antriebsintelligenz einen Wettbewerbsvorteil: Hohe Qualität, niedrige Stückkosten und integrierte Sicherheitsfunktionen könnten Einstandskosten und TCO der Roboter senken und damit die Akzeptanz in industriellen Anwendungen beschleunigen. Gleichwohl bleiben Zulassungen, Schnittstellenstandardisierung, Lieferkettenstabilität und Absatzentwicklung Risiken. Die Umsetzung der Pläne wird Aktie, Margen und Wachstum beeinflussen, deutlich positiv.



    Stabilus

    +2,33 %
    -12,10 %
    -11,08 %
    -19,77 %
    -48,31 %
    -72,97 %
    -73,74 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
    Stabilus direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 14,04EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stabilus & Synapticon läuten Roboter-Ära mit skalierbaren Aktuatoren ein Stabilus SE hat mit der Synapticon GmbH eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung und Produktion integrierter Aktuatoren für humanoide Roboter geschlossen. Ziel ist eine skalierbare Serienfertigung, die unter beiden Marken …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     