Stabilus & Synapticon läuten Roboter-Ära mit skalierbaren Aktuatoren ein

Die gemeinsame Produktlinie umfasst Aktuatoren für Gelenke über mehrere Größenklassen – von Kopf und Handgelenk bis zu Hüfte und Knie. Produktionsstart in Kleinserie ist für 2027 in europäischen Stabilus‑Werken geplant, der Hochlauf zur Großserienfertigung soll 2028 in Nordamerika beginnen. Die Fertigung orientiert sich an automobilen Qualitätsstandards und ist auf modularen Kapazitätsausbau ausgelegt, um die erwartete Marktnachfrage bedienen zu können.

Stabilus SE hat mit der Synapticon GmbH eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung und Produktion integrierter Aktuatoren für humanoide Roboter geschlossen. Ziel ist eine skalierbare Serienfertigung, die unter beiden Marken vertrieben werden soll. Die Kooperation kombiniert Stabilus’ langjährige Industrialisierungs‑ und Fertigungsexpertise aus der Automobilbranche mit Synapticons Kompetenz in integrierter Antriebstechnik, Motion‑Control und zertifizierter funktionaler Sicherheit.

Synapticon steuert Software, Elektronik, Sensorik, Antriebstechnologie sowie eine SIL3/PLe‑zertifizierte Sicherheitsarchitektur bei. Seine POSITRON Safety AI gilt als Maßstab für den sicheren Betrieb humanoider Roboter in menschennahen Umgebungen; der integrierte Aktuator ACTILINK‑JD mit POSITRON erhielt 2026 den A3 Innovation Award. Stabilus bringt Mechanikdesign, Sourcing, Montage, Logistik und Erfahrung in der Großserienfertigung elektronischer Aktuatoren ein. Gemeinsam wollen die Partner eine serienreife, weltweit skalierbare Aktuatorplattform schaffen.

Für Stabilus ist die Partnerschaft ein strategischer Schritt zur Diversifizierung des Geschäfts und zur Stärkung des Robotik‑ und Automatisierungsgeschäfts. Das Unternehmen, bisher über eine Minderheitsbeteiligung seit 2021 mit Synapticon verbunden, positioniert sich damit als Zulieferer in der Antriebsebene einer sich wandelnden Robotikindustrie.

Branchenprognosen sehen den globalen Markt für humanoide Roboter bis 2035 bei rund 38 Milliarden US‑Dollar; bereits ab 2030 werden jährlich mehr als 250.000 Einheiten erwartet, vornehmlich für Anwendungen in Produktion und Logistik. Aktuatoren sind mit bis zu 30 Antriebsgelenken pro Roboter und einem signifikanten Anteil am Materialwert Schlüsselfaktoren für Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Im unternehmerischen Gesamtbild meldete Stabilus zuletzt einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro für 2025 und führt parallel ein Aktienrückkaufprogramm durch, bei dem bis Ende Juli 2026 insgesamt 606.967 eigene Aktien zurückerworben wurden. Analysten sehen in der Verbindung von robuster Serienfertigung und zertifizierter Antriebsintelligenz einen Wettbewerbsvorteil: Hohe Qualität, niedrige Stückkosten und integrierte Sicherheitsfunktionen könnten Einstandskosten und TCO der Roboter senken und damit die Akzeptanz in industriellen Anwendungen beschleunigen. Gleichwohl bleiben Zulassungen, Schnittstellenstandardisierung, Lieferkettenstabilität und Absatzentwicklung Risiken. Die Umsetzung der Pläne wird Aktie, Margen und Wachstum beeinflussen, deutlich positiv.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 14,04EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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