Nemetschek: Rekordwachstum, HCSS‑Übernahme und Familienstiftung mit Macht

Operativ legte die Nemetschek Group im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2026 deutlich zu. Konzernumsatz Q2: 327,7 Mio. Euro, währungsbereinigt +14,5 %. Für das erste Halbjahr weist das Unternehmen 640,7 Mio. Euro aus (FX‑adj. +15,7 %). Besonders kräftig wächst das Subskriptions‑/SaaS‑Geschäft: Q2‑Umsatz hier 266,4 Mio. Euro (+29,6 % währungsbereinigt). Das ARR stieg auf 1,2495 Mrd. Euro.

Nemetschek meldet Ende Juli starke Halbjahreszahlen, bestätigt den organischen Ausblick für 2026 und erweitert die Prognose wegen der Übernahme des US-Unternehmens HCSS. Gleichzeitig sorgt eine Stimmrechtsmeldung für Aufmerksamkeit: Aktien von Firmengründer Prof. Georg Nemetschek wurden auf die von ihm kontrollierte GVN Familienstiftung übertragen, die dadurch mehr als 10 % der Stimmrechte hält. Die Stiftung verfolgt demnach strategische Ziele, will innerhalb der nächsten zwölf Monate keine weiteren Stimmen erwerben, strebt aber gemeinsam mit weiteren Nemetschek‑Stimmrechten Einfluss auf Besetzungen in Verwaltungs‑ und Leitungsorganen an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich im Q2 auf 98,6 Mio. Euro (+15,8 % FX‑adj.); die berichtete EBITDA‑Marge lag bei 30,1 % (bereinigt um akquisitionsbedingte Einmalaufwendungen 31,0 %). Im H1 betrug das EBITDA 197,0 Mio. Euro (FX‑adj. +24,0 %) bei einer Marge von 30,7 % (bereinigt 31,5 %). Der Konzerngewinn stieg Q2 um 25,4 % auf 66,0 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie wuchs auf 0,57 Euro (+25,3 %).

Segmentseitig ist das Build‑Geschäft der Wachstumstreiber: Q2‑Umsatz +24,5 % währungsbereinigt, EBITDA‑Marche sehr hoch bei 40,1 %. Design wächst moderat (+9,9 %) und leidet margenbedingt unter negativen Wechselkurseffekten; Media bleibt schwächer.

Strategisch ist die HCSS‑Übernahme zentral: Das Closing erfolgte zum 1. Juli 2026. Nemetschek erwartet dadurch einen zusätzlichen, währungsbereinigten Umsatzbeitrag von rund 600 Basispunkten für 2026. Gleichzeitig rechnet der Vorstand mit einer Verwässerung der EBITDA‑Marche um etwa 150 Basispunkte, vor allem infolge der Kaufpreisallokation (PPA), Integrationskosten und einem neu eingeführten aktienbasierten Vergütungsprogramm. Die PPA könnte den HCSS‑Umsatz im zweiten Halbjahr um einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag reduzieren; die endgültigen PPA‑Effekte werden im Jahresverlauf erwartet.

CEO Yves Padrines betont die Kombination aus starkem organischem Wachstum, der HCSS‑Akquisition und der KI‑Strategie—unter anderem die Markteinführung von Bluebeam Max—als Grundlage für nachhaltiges profitables Wachstum. Risikohinweise betreffen Währungsvolatilität, PPA‑Unsicherheiten sowie geopolitische Entwicklungen. Insgesamt signalisiert Nemetschek stärkeres Volumen durch Zukauf, aber temporäre Margenbelastungen.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 64,60EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

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