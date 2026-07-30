🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nemetschek: Rekordwachstum, HCSS‑Übernahme und Familienstiftung mit Macht

    Nemetschek: Rekordwachstum, HCSS‑Übernahme und Familienstiftung mit Macht
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek meldet Ende Juli starke Halbjahreszahlen, bestätigt den organischen Ausblick für 2026 und erweitert die Prognose wegen der Übernahme des US-Unternehmens HCSS. Gleichzeitig sorgt eine Stimmrechtsmeldung für Aufmerksamkeit: Aktien von Firmengründer Prof. Georg Nemetschek wurden auf die von ihm kontrollierte GVN Familienstiftung übertragen, die dadurch mehr als 10 % der Stimmrechte hält. Die Stiftung verfolgt demnach strategische Ziele, will innerhalb der nächsten zwölf Monate keine weiteren Stimmen erwerben, strebt aber gemeinsam mit weiteren Nemetschek‑Stimmrechten Einfluss auf Besetzungen in Verwaltungs‑ und Leitungsorganen an.

    Operativ legte die Nemetschek Group im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2026 deutlich zu. Konzernumsatz Q2: 327,7 Mio. Euro, währungsbereinigt +14,5 %. Für das erste Halbjahr weist das Unternehmen 640,7 Mio. Euro aus (FX‑adj. +15,7 %). Besonders kräftig wächst das Subskriptions‑/SaaS‑Geschäft: Q2‑Umsatz hier 266,4 Mio. Euro (+29,6 % währungsbereinigt). Das ARR stieg auf 1,2495 Mrd. Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nemetschek AG!
    Short
    76,48€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 6,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    56,08€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 5,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich im Q2 auf 98,6 Mio. Euro (+15,8 % FX‑adj.); die berichtete EBITDA‑Marge lag bei 30,1 % (bereinigt um akquisitionsbedingte Einmalaufwendungen 31,0 %). Im H1 betrug das EBITDA 197,0 Mio. Euro (FX‑adj. +24,0 %) bei einer Marge von 30,7 % (bereinigt 31,5 %). Der Konzerngewinn stieg Q2 um 25,4 % auf 66,0 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie wuchs auf 0,57 Euro (+25,3 %).

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Segmentseitig ist das Build‑Geschäft der Wachstumstreiber: Q2‑Umsatz +24,5 % währungsbereinigt, EBITDA‑Marche sehr hoch bei 40,1 %. Design wächst moderat (+9,9 %) und leidet margenbedingt unter negativen Wechselkurseffekten; Media bleibt schwächer.

    Strategisch ist die HCSS‑Übernahme zentral: Das Closing erfolgte zum 1. Juli 2026. Nemetschek erwartet dadurch einen zusätzlichen, währungsbereinigten Umsatzbeitrag von rund 600 Basispunkten für 2026. Gleichzeitig rechnet der Vorstand mit einer Verwässerung der EBITDA‑Marche um etwa 150 Basispunkte, vor allem infolge der Kaufpreisallokation (PPA), Integrationskosten und einem neu eingeführten aktienbasierten Vergütungsprogramm. Die PPA könnte den HCSS‑Umsatz im zweiten Halbjahr um einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag reduzieren; die endgültigen PPA‑Effekte werden im Jahresverlauf erwartet.

    CEO Yves Padrines betont die Kombination aus starkem organischem Wachstum, der HCSS‑Akquisition und der KI‑Strategie—unter anderem die Markteinführung von Bluebeam Max—als Grundlage für nachhaltiges profitables Wachstum. Risikohinweise betreffen Währungsvolatilität, PPA‑Unsicherheiten sowie geopolitische Entwicklungen. Insgesamt signalisiert Nemetschek stärkeres Volumen durch Zukauf, aber temporäre Margenbelastungen.



    Nemetschek

    -2,83 %
    +23,00 %
    +20,13 %
    +7,22 %
    -48,93 %
    +5,44 %
    -9,98 %
    +255,59 %
    +1.140,95 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
    Nemetschek direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 64,60EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nemetschek: Rekordwachstum, HCSS‑Übernahme und Familienstiftung mit Macht Nemetschek meldet Ende Juli starke Halbjahreszahlen, bestätigt den organischen Ausblick für 2026 und erweitert die Prognose wegen der Übernahme des US-Unternehmens HCSS. Gleichzeitig sorgt eine Stimmrechtsmeldung für Aufmerksamkeit: Aktien von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     