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    DWS trotz Rekord-AuM unter Druck – RBC mahnt: Kursziel nur 68€

    DWS trotz Rekord-AuM unter Druck – RBC mahnt: Kursziel nur 68€
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Die DWS hat Anlegerstimmung und Analystenkommentare in dieser Woche auf den Prüfstand gestellt: Nach dem gestrigen Rekordhoch bei 72,45 Euro gaben die Papiere am Mittwoch auf Tradegate um rund 3,5 Prozent nach und rutschten auf 69,20 Euro – Marktteilnehmer sahen offenbar erste Gewinnmitnahmen. Anlass sind gemischte Signale aus dem Halbjahresbericht und einer schnellen Analysteneinschätzung der kanadischen Bank RBC.

    Operativ präsentiert sich die DWS robust: Das verwaltete Vermögen stieg im zweiten Quartal auf einen Rekordwert von 1.190 Milliarden Euro, das langfristig betreute Volumen auf 1.049 Milliarden. Die Nettomittelzuflüsse erreichten in Q2 insgesamt 24,8 Milliarden Euro bzw. 35,8 Milliarden Euro im ersten Halbjahr – beides Bestwerte für die DWS. Das spiegelt vor allem starke Zuflüsse in Passive-Produkte (inkl. Xtrackers) und Cash-Produkte; Active Equity und Active SQI trugen ebenfalls positiv bei.

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    Finanziell ist das Bild differenzierter. Die Quartalserträge sanken gegenüber Q1 auf 773 Millionen Euro (Q1: 821 Mio.), was insbesondere auf einen erwarteten Timing-Effekt bei Performancegebühren im Infrastrukturgeschäft zurückgeführt wird. Die Kosten stiegen im Quartalsvergleich um 5 Prozent auf 468 Millionen Euro, getrieben von wachstumsbedingten Dienstleistungskosten und Effekten im Zusammenhang mit dem gestiegenen Aktienkurs; der Personalaufwand ging hingegen zurück. Infolgedessen schrumpfte der Vorsteuergewinn QoQ auf 305 Millionen Euro (Q1: 377 Mio.), während das Halbjahresergebnis mit 682 Millionen Euro vor Steuern und einem Konzernergebnis von 501 Millionen Euro YoY deutlich verbessert ist.

    Analyst Ben Bathurst (RBC) bleibt trotz der starken AuM-Zahlen positiv und stuft DWS weiter mit „Outperform“ ein, belässt das Kursziel aber bei 68 Euro. Er hebt hervor, dass Gebührenentwicklung und Kostenstruktur enttäuschten: Gebühren waren deutlich niedriger als erwartet, und die Kosten lagen laut RBC etwa vier Prozent über den Schätzungen, was zu einem Vorsteuerergebnis führte, das neun Prozent unter dem Konsens liegt. Solche Abweichungen erklären den kurzfristigen Kursdruck trotz solides Wachstum.

    Strategisch setzt die DWS auf internationale Expansion und stärkt die Vertriebs- und Managementstruktur (u. a. Dirk Görgen als CCO, Enzo Vedda verantwortlich für Americas). Ein weiterer Vertrauensbeweis ist das Mandat von Hessen, Baden-Württemberg und dem Bund zur Auflage eines indexbasierten AIF für Pensionsrücklagen (Fondsvolumen 3–6 Mrd. EUR).

    Fazit für Investoren: Starke Zuflüsse und Rekord-AuM untermauern das Wachstumspotenzial, doch die Margenentwicklung und Kostenkontrolle bleiben kurzfristige Risikotreiber. Solide Perspektiven stehen damit neben erhöhter Volatilität bei der Bewertung.



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    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 68,85EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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