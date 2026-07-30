Union Investment überschreitet 5% bei CANCOM – was steckt dahinter?

Union Investment hat im Laufe der letzten Tage seine Stimmrechtsposition an der IT‑Dienstleisterin CANCOM SE mehrfach verändert – und dabei kurzfristig die für Kapitalmarktteilnehmer bedeutsame 5‑Prozent‑Schwelle überschritten. Die wiederholten Meldungen nach § 40 WpHG, übermittelt via EQS, zeichnen ein Bild kurzfristiger Portfoliomanagement‑Maßnahmen ohne Anzeichen für Kontrolle oder strategische Übernahmeabsichten. Kernaussagen: Als Mitteilungspflichtiger tritt die Union Investment Management GmbH (Sitz Frankfurt) auf; die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG relevanten Stimmrechte bei CANCOM beträgt 28.739.703. Die zugeordneten Stimmrechte änderten sich binnen weniger Tage wie folgt: Am 23.07.2026 wurde eine Zurechnung von 1.483.009 Stimmen bzw. 5,16 % gemeldet – damit lag Union Investment oberhalb der Meldepflichtsschwelle von 5 %. Einen Tag später, mit Stichtag 24.07.2026, sank die Zurechnung auf 1.387.081 Stimmen (4,83 %). Am 27.07.2026 verringerte sich der Bestand weiter auf 1.337.081 Stimmen (4,65 %), womit Union Investment anschließend wieder klar unterhalb der 5‑Prozent‑Marke notierte. Zusätzlich meldet die Gesellschaft konstant 63.662 Stimmen (0,22 %) aus einer Wertpapierleihe, die als instrumentelle Rechte zu berücksichtigen sind.

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