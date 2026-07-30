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    BMW streicht 8.000 Stellen – Elektro-Offensive mit iX3 sorgt für Zwiespalt

    BMW streicht 8.000 Stellen – Elektro-Offensive mit iX3 sorgt für Zwiespalt
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW kündigt einen umfassenden Personalabbau von rund 8.000 Stellen weltweit an – ein Schritt, der die Spannungen zwischen Innovationsdruck, Kostenmanagement und sozialer Verantwortung im Autobau widerspiegelt. Nach Angaben aus Unternehmenskreisen soll der Abbau überwiegend über natürliche Fluktuation sowie ein freiwilliges Abfindungsprogramm in Deutschland erfolgen. Konkrete Standorte oder Zeithorizonte nannte das Unternehmen nicht; ein deutliches Signal ist die Größenordnung der Maßnahme dennoch.

    Parallel dazu fährt BMW seine Elektrooffensive mit Nachdruck fort. Die sogenannte „Neue Klasse“ hat mit dem iX3 im neuen Werk in Debrecen (Ungarn) einen bemerkenswerten Start hingelegt: Dort liefen bereits 50.000 Fahrzeuge vom Band, und der Konzern sieht sich auf Kurs, bald 100.000 Auftragseingänge zu erreichen. Produktionsvorstand Raymond Wittmann kommentierte den schnellen Schichtaufbau und die zügige Hochlaufphase als bislang einmalig für ein neues Werk – ein Hinweis darauf, wie sehr BMW in die Elektrifizierung und Skalierung investiert.

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    Die Ankündigung zu Stellenkürzungen kommt nicht zufällig: BMW hatte kürzlich eine Gewinnwarnung ausgegeben und meldet insgesamt rückläufige Absatzzahlen. Zugleich hat der Konzern Mitte Mai einen neuen Vorstandsvorsitzenden, Milan Nedeljkovic, installiert. Analysten werten die Personalmaßnahme als Teil einer breiteren Reaktion auf Margendruck und rückläufige Erträge: Kostenreduktion und Effizienzsteigerung sollen Spielraum schaffen, um die milliardenschweren Investitionen in Elektromobilität und Softwareentwicklung zu finanzieren.

    Die Doppelbotschaft – operativer Erfolg bei einer neuen Elektrobaureihe einerseits, strategischer Personalabbau andererseits – illustriert die Zwickmühle vieler Traditionshersteller. Einerseits sind rasche Produktionsstarts und Skaleneffekte essentiell, um in wachsenden EV-Märkten Marktanteile zu sichern; andererseits zwingen schwächere Konjunktur und hohe Entwicklungskosten zu kurzfristigen Sparmaßnahmen. Der Verweis auf freiwillige Programme und natürliche Fluktuation in Deutschland deutet darauf hin, dass BMW arbeitsrechtliche und gesellschaftliche Risiken minimieren möchte; betriebsbedingte Kündigungen scheinen vorerst nicht im Fokus.

    Der Markt wird die Lage genau verfolgen: Am Donnerstag legt BMW die Zahlen für das erste Halbjahr vor – ein Termin, der weitere Hinweise auf die finanzielle Lage und die Notwendigkeit weiterer Restrukturierungen liefern dürfte. Konkurrenz wie Audi meldete zuletzt deutlich sinkende Gewinne, was den Druck auf die Branche insgesamt unterstreicht. Für Investoren und Beschäftigte bleibt entscheidend, ob BMW durch die Kombination aus Elektrooffensive und Kostenmaßnahmen Ertrag und Wachstum wieder in Einklang bringen kann.



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