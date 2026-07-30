🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sanofi hebt nach überraschend starkem Quartal seine Jahresziele

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanofi hebt Jahresziele nach überraschend starkem Q2
    • Umsatz währungsbereinigt fast 18 Prozent im Quartal
    • Dupixent und neue Medikamente treiben Umsatz deutlich
    Sanofi hebt nach überraschend starkem Quartal seine Jahresziele
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi hebt nach einem überraschend starken Quartal seine Jahresziele. Die Franzosen erwarten nun laut Mitteilung vom Donnerstag, dass 2026 der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um etwa zehn Prozent zulegen wird. Zuvor war das Ziel ein prozentual hohes einstelliges Plus gewesen. In den drei Monaten bis Ende Juni war der Erlös währungsbereinigt im Vorjahresvergleich um fast 18 Prozent gewachsen, wie der Konzern in Paris mitteilte. Zu tatsächlichen Umrechnungskursen stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Dabei lieferten erneut auch neue Medikamente und der Kassenschlager Dupixent Rückenwind.

    Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis je Aktie (bereinigtes EPS) erhöhte sich um gut 31 Prozent auf 2,09 Euro - wie beim Erlös war auch das mehr als von Analysten erwartet. Für die Kennziffer sagt Sanofi für das Gesamtjahr weiterhin etwas mehr Wachstum als beim Umsatz voraus. Unter dem Strich knickte der Gewinn im Quartal jedoch um über 90 Prozent auf 343 Millionen Euro ein. Hier belasteten unter anderem Wertminderungen für das kürzlich beendete Forschungsprogramm am Wirkstoff Amlitelimab bei atopischer Dermatitis sowie gestiegene Gewinnabführungen an den Forschungs- und Vermarktungspartner Regeneron ./tav/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 608,3 auf Tradegate (29. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 97,12 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 84,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +5,49 %/+31,86 % bedeutet.






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Sanofi - 920657 - FR0000120578

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sanofi. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Sanofi hebt nach überraschend starkem Quartal seine Jahresziele Der Pharmakonzern Sanofi hebt nach einem überraschend starken Quartal seine Jahresziele. Die Franzosen erwarten nun laut Mitteilung vom Donnerstag, dass 2026 der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um etwa zehn Prozent zulegen wird. Zuvor war das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     