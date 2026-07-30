Indus-Boom: Prognose 2026 angehoben – EBITA durch Wolfram explodiert

Treiber dieser Aufwärtsrevision ist der anhaltend angespannte Markt für Wolframcarbid: Die Verknappung des Rohstoffs hat zu einem starken Preisanstieg geführt, wovon das größte Unternehmen in der Materials‑Solutions‑Sparte überproportional profitierte. Indus entschied sich bewusst dafür, die Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten – eine strategische Entscheidung, die es erlaubte, margenstarke Zusatzaufträge abzuwickeln, Marktanteile zu gewinnen und die Position als verlässlicher Partner zu stärken.

Indus Holding hat seine Prognose für 2026 nach einem überraschend starken ersten Halbjahr deutlich angehoben und signalisiert damit eine unerwartet robuste Konjunkturperformance – vor allem getrieben vom Materials‑Solutions‑Geschäft. Vorstand und Management hoben am Mittwoch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 1,90 bis 2,10 Milliarden Euro (vorher 1,85–2,05 Mrd. Euro). Noch markanter ist die Anhebung des bereinigten EBITA: Neu peilt Indus 220 bis 260 Millionen Euro an, nach zuvor 160 bis 190 Millionen; die entsprechende Marge soll nun 11,0–13,0 Prozent erreichen (vorher 8–10 Prozent).

Die vorläufigen Halbjahreszahlen bestätigen den Kurs: Der Konzernumsatz stieg auf 965,2 Millionen Euro (H1 2025: 836,6 Mio.), das bereinigte EBITA mehr als verdoppelte sich auf 123,5 Millionen Euro (H1 2025: 56,1 Mio.), die EBITA‑Marge zog auf 12,8 Prozent an (6,7 Prozent). Anleger reagierten positiv: Die Indus‑Aktie legte um mehr als vier Prozent zu.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Gleichzeitig hat die Strategie deutliche finanzielle Konsequenzen: Der Working‑Capital‑Bedarf stieg kräftig – saisonal bedingt und zusätzlich durch die Rohstoffpreisentwicklung. Der Working‑Capital‑Aufbau wurde durch zusätzliche Kreditaufnahmen, das verbesserte operative Ergebnis und teilweise durch Kundenunterstützung finanziert. Der Free Cashflow des ersten Halbjahres liegt bei −36,9 Millionen Euro (H1 2025: −7,9 Mio.), für das Gesamtjahr hält der Vorstand an der Prognose eines mindestens ausgeglichenen Free Cashflows fest.

Für das Segment Materials Solutions wird weiterhin ein stark steigender Umsatz erwartet, das Ergebnis aber jetzt als „sehr stark steigend“ qualifiziert; die Segmentmarge soll zwischen 15 und 17 Prozent liegen (zuvor 8–10 Prozent). Die Bereiche Engineering und Infrastructure entwickelten sich wie erwartet.

Risiken bleiben: Es ist unklar, wann sich die Wolframcarbid‑Preise normalisieren; anhaltend hohe Materialkosten, weiter steigendes Working Capital, nachlassende Nachfrage in bestimmten Branchen und zunehmender Wettbewerbsdruck – etwa aus China – könnten die positive Dynamik dämpfen. Indus weist darauf hin, dass die Aussagen zukunftsgerichtet und mit Unsicherheiten behaftet sind. Der Halbjahresbericht wird am 12. August veröffentlicht.

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,80EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.