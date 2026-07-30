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    Verbund Akt.(A): Q1–Q2 2026 Earnings Dip on Water Shortage, Lower Prices

    VERBUND’s first half of 2026 was marked by sharply weaker earnings, driven by poor hydrology, lower power prices and only partial relief from other segments.

    Verbund Akt.(A): Q1–Q2 2026 Earnings Dip on Water Shortage, Lower Prices
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com
    • Q1–2/2026 results fell sharply: EBITDA down 24.9% to €1,061.5m, Group result down 35.4% to €518.1m (adjusted Group result €537.8m, –31.4%).
    • Main cause was very low hydrology: run‑of‑river hydro coefficient 0.68 (–8 pp vs prior year, –32 pp vs long‑term average), hydropower generation down 1,210 GWh (–9.8%) to 11,191 GWh; overall own generation down 7.9%.
    • Lower realised sales prices weighed on earnings: average hydropower sales price fell €31.0/MWh to €86.2/MWh; new renewables generation rose by 109 GWh to 1,173 GWh though the new‑renewables coefficient (0.82) missed plan.
    • Segment effects: Hydro and New Renewables earnings fell; higher contributions from Grid, Sales and other segments (improved gas transmission, end‑customer business, thermal spreads) partly offset declines; flexibility product contribution down 16.7% to €136.4m.
    • Key financial KPIs: revenue €3,593.8m (–11.0%), operating result €714.0m (–35.9%), EPS €1.49 (–35.4%), free cash flow before dividends €218.9m (–71.6%), gearing rose from 23.2% to 36.2%.
    • 2026 guidance adjusted: expected EBITDA €2.1–2.4bn, reported Group result €1.0–1.15bn, adjusted Group result €1.05–1.2bn; planned payout ratio 45–55% of adjusted Group result.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Verbund Akt.(A) is on 30.07.2026.

    The price of Verbund Akt.(A) at the time of the news was 58,58EUR and was up +0,43 % compared with the previous day.


    Verbund Akt.(A)

    +1,56 %
    -3,07 %
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    -9,22 %
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    -32,98 %
    +311,28 %
    +106,67 %
    ISIN:AT0000746409WKN:877738
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