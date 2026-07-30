Heidelberg Materials: Q2-Wachstum und 136.499 Aktien für 23,1 Mio €

Operativ setzte der Baustoffkonzern seinen Wachstumskurs fort: Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 6,4 Prozent auf 6,04 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) erhöhte sich um 3,6 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro. Damit lagen die Ergebnisse in etwa im Rahmen der Markterwartungen. Unter dem Strich blieb für die ersten sechs Monate ein Gewinn von 738 Millionen Euro, nach 686 Millionen Euro im Vorjahr.

HEIDELBERG — Heidelberg Materials hat im zweiten Quartal sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert und parallel Aktien im Rahmen seines laufenden Rückkaufprogramms erworben. Zwischen dem 20. und 24. Juli 2026 kaufte der Konzern insgesamt 136.499 Aktien über XETRA. Der täglich gewichtete Durchschnittskurs in dieser Woche lag bei 169,3075 Euro, das aggregierte Volumen belief sich auf rund 23,11 Millionen Euro. Größere Einzelkäufe entfielen auf den 21. Juli (29.000 Stück) und den 23. Juli (45.000 Stück).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vorstandschef Dominik von Achten wertete die Zahlen als Bestätigung einer ersten spürbaren Nachfrageerholung in den Kernmärkten und verwies zudem auf beschleunigtes Wachstum durch strategische Transaktionen. Für das Gesamtjahr 2026 hat das Management die Prognose konkretisiert und peilt nun ein bereinigtes Ebit von 3,4 bis 3,65 Milliarden Euro an. Die neue Spanne signalisiert zwar ein Mindestziel auf Vorjahresniveau, liegt jedoch unter der zuvor kommunizierten Obergrenze von bis zu 3,75 Milliarden Euro.

Die Fortführung des Rückkaufprogramms sendet ein klares Signal an Investoren: Mit Rückkäufen in Höhe von über 23 Millionen Euro innerhalb einer Woche demonstriert Heidelberg Materials Vertrauen in die eigene Bilanzstärke und die Liquiditätsposition. Aktienrückkäufe wirken in der Regel ergebnissteigernd je Aktie und können den Streubesitz reduzieren, was kurzfristig den Aktienkurs stützen kann. Die Ausführung ausschließlich über XETRA folgt üblichen Marktstandards für EU-weit gemeldete Rückkauftransaktionen.

In der Gesamtschau präsentiert sich Heidelberg Materials als operativ robustes Unternehmen, das von einer Marktbelebung profitiert und zugleich aktiv Kapital an die Aktionäre zurückführt. Die leicht gestraffte Prognosespanne begrenzt zwar den Aufwärtsraum für 2026, doch die Kombination aus stabiler Ergebnisentwicklung, strategischen Zukäufen und gezielten Rückkäufen unterstreicht die Ausrichtung des Managements auf Profitabilitäts- und Wertsteigerung für Aktionäre in der zweiten Jahreshälfte.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 170EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.