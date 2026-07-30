Verbund Akt.(A): Q1–Q2/2026: Wasserführung schwach, Preise fallen
Trotz stabiler Marktposition verzeichnet VERBUND im ersten Halbjahr 2026 spürbare Ergebnisrückgänge – vor allem wegen schwacher Wasserführung und gesunkener Absatzpreise.
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- VERBUND meldete für Q1–Q2/2026 deutlich niedrigere Ergebnisse: EBITDA 1.061,5 Mio. €, Konzernergebnis 518,1 Mio. €, bereinigertes Konzernergebnis 537,8 Mio. €, Rückgänge gegenüber Q1–Q2/2025 von −24,9 %, −35,4 % bzw. −31,4 %.
- Hauptursache: deutlich unterdurchschnittliche Wasserführung und gesunkene Absatzpreise; der durchschnittliche Absatzpreis pro MWh Wasserkraft lag bei 86,2 €/MWh (−31,0 €/MWh).
- Wasserkraft- und erneuerbare Erzeugung: Laufwasserkraft-Erzeugungskoeffizient 0,68 (−8 pp vs. Vorjahr; −32 pp zum langjährigen Durchschnitt); Jahresspeicherkraftwerke −5,9 %, Gesamt-Wasserkraft −9,8 % auf 11.191 GWh; Wind & PV-Erzeugung +109 GWh auf 1.173 GWh; Koeffizient Wind & PV 0,82 (−18 pp Plan, +4 pp Vorjahr).
- Segmentbeiträge: Wasser- und Neue Erneuerbare deutlich rückläufig; Netz, Absatz und alle sonstigen Segmente steigerten ihre Beiträge; Gas-Fernleitungsnetz, Endkundengeschäft und thermischer Bereich positiv; Flexibilitätsprodukte −16,7 % auf 136,4 Mio. €.
- Ausblick 2026: EBITDA voraussichtlich 2.100–2.400 Mio. €, bereinigtes Konzernergebnis 1.050–1.200 Mio. €, berichtetes Konzernergebnis 1.000–1.150 Mio. €; Ausschüttungsquote 45–55 % bezogen auf das bereinigte Konzernergebnis.
- Kennzahlen-Q1–Q2/2025 vs. Q1–Q2/2026 (Auszug): Umsatz 3.593,8 Mio. € (−11,0 %); EBITDA 1.061,5 Mio. €; operatives Ergebnis 714,0 Mio. €; Konzernergebnis 518,1 Mio. €; Ergebnis je Aktie 1,49 €; Nettoverschuldungsgrad 36,2 % (gegenüber 23,2 % im Vorjahr).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Verbund Akt.(A) ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Verbund Akt.(A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 58,58EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im
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