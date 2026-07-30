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    Villeroy & Boch Defies Tough Market, Confirms Full-Year Forecast

    Amid divestments, currency headwinds and geopolitical tensions, the Group navigated a softer first half of 2026 while laying foundations for renewed, long-term growth.

    Villeroy & Boch Defies Tough Market, Confirms Full-Year Forecast
    Foto: OceanProd - stock.adobe.com
    • First-half 2026 revenue of €635.8 million, down 12.4% from €725.8 million; adjusted decline 7.4% excluding currency effects and the Gustavsberg/Vatette disposals from Oct 1, 2025.
    • Order book increased to €199.9 million, up €49.5 million versus end-2025.
    • Operating EBIT for H1 2026 was €34.5 million (vs €47.8 million prior year); Group result stood at –€6.8 million (vs +€13.8 million), largely due to divestments and non-cash tax effects.
    • Bathroom & Wellness revenue €504.4 million (-15.1%; adjusted -9.4%); EBIT €29.5 million; EMEA down 14.5% due to divestments and Middle East conflict; APAC & Americas down 21.3%.
    • Dining & Lifestyle revenue €130.0 million, essentially flat vs €130.4 million; currency-adjusted +0.8%; e-commerce +16.1%; EBIT €5.0 million (vs €4.8 million).
    • Outlook for 2026: full-year operating EBIT of €75 million; impact from the Gustavsberg/Vatette disposal already weighing on Q3; geopolitical tensions persist; long-term strength expected from Ideal Standard acquisition.

    The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Villeroy & Boch is on 30.07.2026.

    The price of Villeroy & Boch at the time of the news was 15,750EUR and was down -0,47 % compared with the previous day.


    Villeroy & Boch

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    ISIN:DE0007657231WKN:765723
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