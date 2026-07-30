Villeroy & Boch Defies Tough Market, Confirms Full-Year Forecast
Amid divestments, currency headwinds and geopolitical tensions, the Group navigated a softer first half of 2026 while laying foundations for renewed, long-term growth.
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- First-half 2026 revenue of €635.8 million, down 12.4% from €725.8 million; adjusted decline 7.4% excluding currency effects and the Gustavsberg/Vatette disposals from Oct 1, 2025.
- Order book increased to €199.9 million, up €49.5 million versus end-2025.
- Operating EBIT for H1 2026 was €34.5 million (vs €47.8 million prior year); Group result stood at –€6.8 million (vs +€13.8 million), largely due to divestments and non-cash tax effects.
- Bathroom & Wellness revenue €504.4 million (-15.1%; adjusted -9.4%); EBIT €29.5 million; EMEA down 14.5% due to divestments and Middle East conflict; APAC & Americas down 21.3%.
- Dining & Lifestyle revenue €130.0 million, essentially flat vs €130.4 million; currency-adjusted +0.8%; e-commerce +16.1%; EBIT €5.0 million (vs €4.8 million).
- Outlook for 2026: full-year operating EBIT of €75 million; impact from the Gustavsberg/Vatette disposal already weighing on Q3; geopolitical tensions persist; long-term strength expected from Ideal Standard acquisition.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Villeroy & Boch is on 30.07.2026.
The price of Villeroy & Boch at the time of the news was 15,750EUR and was down -0,47 % compared with the previous
day.
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