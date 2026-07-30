Vodafone rechnet besser: Safaricom-Deal pusht Umsatz & Aktie

Im Quartal bis Ende Juni kletterte der Gesamtumsatz im Jahresvergleich um knapp zehn Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Der Service-Umsatz legte um 9,8 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro zu und übertraf damit Analystenerwartungen. Organisch, bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Geschäftseinheiten, wuchs der Service-Umsatz um 5,2 Prozent. Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und nach Leasingkosten (EBITDA AL) verbesserte sich organisch um 6,2 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro; nominal betrug das Plus 6,7 Prozent.

Vodafone hat im ersten Geschäftsquartal 2026/27 Umsatz und Ergebnis gesteigert und den Jahresausblick nach dem Zukauf von Safaricom angehoben. Konzernchefin Margherita Della Valle hob die bereinigte EBITDA-AL-Prognose auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Euro (zuvor 11,9–12,2 Mrd.). Der bereinigte freie Barmittelfluss wird unverändert mit 2,6 bis 2,9 Milliarden Euro angegeben; das Management peilt jeweils das obere Ende der Spannen an. Im frühen Handel stiegen die Vodafone-Aktien zeitweise um bis zu vier Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Deutschlandgeschäft zeigte ein leichtes organisches Wachstum: Der Service-Umsatz stieg um 1,2 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro. Damit demonstriert Vodafone in einem hart umkämpften Heimatmarkt eine gewisse Stabilität, auch wenn die Dynamik hinter den stärkeren Regionen zurückbleibt.

Für die Perspektive des Konzerns ist der Safaricom-Zukauf zentral: Er stärkt die Präsenz in Afrika und begründet teilweise die Anhebung der Jahresziele. Deutsche Bank Research bestätigte nach dem Zwischenbericht die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 150 Pence. Die Analysten lobten, Vodafone habe in fast allen Märkten außer der Türkei beim Dienstleistungsumsatz positiv überrascht und die frühe Anhebung der Zielspannen als ermutigendes Signal gewertet.

Die Aufwärtsrevision der Prognosen reflektiert nach Einschätzung des Managements nicht nur akquirierte Umsätze, sondern auch Effizienzgewinne und fortgesetzte Kostenkontrolle. Analysten warnen jedoch, dass die Integration von Safaricom, regulatorische Risiken und Währungsfluktuationen die Zielerreichung belasten könnten. Vodafone plant weiterhin substanzielle Investitionen in Netzinfrastruktur und 5G-Ausbau, um Wettbewerbsfähigkeit und Wachstumspotenzial zu sichern.

In der Gesamtschau signalisiert der Bericht, dass Vodafone unter Della Valles Führung wieder offensiver wächst und operative Kennzahlen stabilisiert. Die Kombination aus organischem Wachstum, Portfoliomaßnahmen und Zukäufen verleiht dem Konzern kurzfristig Rückenwind — die Aktie bleibt damit im Blickfeld zunehmend.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 1,417EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.