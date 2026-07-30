Symrise: Q2‑Beschleunigung, Floral‑Deal und Aktienrückkäufe treiben Wachstum

Zahlen zum Halbjahr: Der Duft‑ und Geschmacksstoffhersteller meldet für die ersten sechs Monate 2026 einen Umsatz von rund 2,54 Mrd. €. Das organische Umsatzwachstum betrug im Gesamtzeitraum 2,0 %, beschleunigte sich jedoch im zweiten Quartal auf 4,5 %. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 553 Mio. €, was einer Marge von 21,8 % entspricht. Der bereinigte Business‑Free‑Cashflow stieg deutlich um 450 Basispunkte auf 347 Mio. € (Marge 13,7 %). Belastungsfaktoren waren Investitionen in die Transformation „ONE SYM“ sowie erhöhte Logistikkosten infolge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten.

Symrise hat Ende Juli mit einer kombinierten Botschaft an Investoren zwei Signale ausgesendet: operative Stabilität mit anziehender Dynamik im zweiten Quartal – und fortgesetzte Kapitalrückführung über das laufende Aktienrückkaufprogramm. Beides untermauert das Managementbild eines wachstumsorientierten, zugleich renditefokussierten Konzerns.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Segmententwicklung: Taste, Nutrition & Health erwies sich als Wachstumstreiber mit einem organischen Q2‑Zuwachs von 4,9 %; das Segment erzielte im H1 einen Umsatz von 1,53 Mrd. € und eine bereinigte EBITDA‑Marge von 24,5 %. Scent & Care zeigte im Quartalsverlauf Beschleunigung (Q2 organisches Wachstum 3,8 %), blieb im H1 mit 1,009 Mrd. € Umsatz und einer bereinigten EBITDA‑Marge von 17,7 % stabil – Details wie Portfolioeffekte, Mixveränderungen und gestiegene Frachtkosten wirkten dämpfend.

Strategie und M&A: Symrise treibt die ONE‑SYM‑Transformation weiter voran, bündelt operative Effizienz, Digitalisierung und kommerzielle Exzellenz und reinvestiert erzielte Einsparungen in Wachstumsfelder. Parallel kündigte das Unternehmen die geplante Übernahme von Floral Concept an, einem Anbieter hochwertiger natürlicher Duftrohstoffe, um die Position im Premium‑Naturstoffsegment für Feinparfümerie zu stärken und Synergien aus dem Naturals‑Geschäft zu heben.

Ausblick: Der Vorstand bekräftigt die Ziele für 2026: organisches Umsatzwachstum 2–4 %, bereinigte EBITDA‑Marge 21,5–22,5 % und eine bereinigte Business‑Free‑Cashflow‑Marge von über 14 %. Vorstandsvorsitzender Jean‑Yves Parisot zeigt sich zuversichtlich, die Ziele zu erreichen.

Aktienrückkauf: Zwischen dem 20. und 24. Juli wurden 117.678 Aktien für rund 10,22 Mio. € zu einem gewichteten Durchschnittspreis von ca. 86,88 € erworben. Kumuliert sind seit Beginn des Programms am 2. Februar 2026 nun 2.993.834 Aktien zurückgekauft worden – etwa 2 % des Grundkapitals. Die Käufe erfolgten ausschließlich über Börsen bzw. multilaterale Handelssysteme durch einen beauftragten Kreditgeber.

Bewertung: Symrise präsentiert ein solides Halbjahresbild mit wachsender Q2‑Dynamik und klarer Strategieumsetzung. Die Kombination aus operativer Effizienz, gezielten Zukäufen im Premiumsegment und einem aktiven Kapitalrückführungsprogramm signalisiert zugleich Wachstumsambition und Aktionärsorientierung.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 91,28EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.