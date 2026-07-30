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    Villeroy & Boch Aktie trotzt Marktstress und bestätigt Jahresprognose

    Villeroy & Boch startet 2026 mit rückläufigem Umsatz und Ergebnis, aber robustem Auftragsbestand und bestätigter Jahresprognose – geprägt von Desinvestitionen und geopolitischen Effekten.

    Villeroy & Boch Aktie trotzt Marktstress und bestätigt Jahresprognose
    Foto: OceanProd - stock.adobe.com
    • Umsatz der Villeroy & Boch AG im ersten Halbjahr 2026: 635,8 Mio. €, -12,4% gegenüber Vorjahr (725,8 Mio. €); bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Veräußerungen der nordeuropäischen Marken Gustavsberg und Vatette zum 1. Oktober 2025: -7,4%.
    • Auftragsbestand: 199,9 Mio. €, +49,5 Mio. € gegenüber Jahresende 2025.
    • Operatives EBIT im H1 2026: 34,5 Mio. €, -13,3 Mio. gegenüber Vorjahr (47,8 Mio. €); Rückgang durch Desinvestition und geopolitische Konflikte am Persischen Golf.
    • Konzern­ergebnis: -6,8 Mio. €, Vorjahr +13,8 Mio. €; maßgeblich durch überwiegend nicht zahlungswirksame steuerliche Sondereffekte.
    • Jahresprognose 2026: Bereits bestätigt; operatives EBIT von 75 Mio. €; Nettoumsatz und EBIT im 3. Quartal 2026 voraussichtlich deutlich unter Vorjahr infolge Veräußerung des nordeuropäischen Geschäfts Gustavsberg/Vatette (1. Okt. 2025).
    • Segment-Durchläufe: Bad & Wellness Umsatz 504,4 Mio. €, -15,1%; EBIT 29,5 Mio. €; Dining & Lifestyle Umsatz 130,0 Mio. €, nahezu stabil; E-Commerce-Umsatz +16,1%; EBIT 5,0 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Villeroy & Boch ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von Villeroy & Boch lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im Minus.


    Villeroy & Boch

    -0,32 %
    +0,32 %
    -0,94 %
    -9,20 %
    -11,73 %
    -18,56 %
    -24,40 %
    +16,77 %
    +522,05 %
    ISIN:DE0007657231WKN:765723
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