AB Inbev mit Absatzwachstum leicht unter Erwartung - Bier zur Fußball-WM gefragt

Im laufenden Jahr soll das bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) weiterhin zwischen vier und acht Prozent zulegen, was im Einklang mit dem mittelfristigen Ziel steht./err/niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 73,40 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +3,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 132,20 Mrd..

Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1438. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von -4,14 %/+32,84 % bedeutet.