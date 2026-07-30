AB Inbev mit Absatzwachstum leicht unter Erwartung - Bier zur Fußball-WM gefragt
- AB Inbev profitierte im zweiten Quartal von WM-Boom
- Getränkeabsatz stieg um 0,9 Prozent im Quartal
- Erlöse stiegen 5,6 Prozent auf rund 16,7 Mrd Dollar
LEUVEN (dpa-AFX) - Der Bierbrauer AB Inbev hat im zweiten Quartal von einer gestiegenen Nachfrage nach Bier profitiert. Rückenwind kam dabei auch von der Fußball-Weltmeisterschaft. Außerhalb des Biergeschäfts war der Absatz jedoch rückläufig. Die Jahresprognose bestätigte der belgische Konzern. Der Getränkeabsatz stieg im Quartal um 0,9 Prozent, wie der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch einen Tick mehr erwartet.
Die Erlöse erhöhten sich um 5,6 Prozent auf rund 16,7 Milliarden US-Dollar (rund 14,6 Mrd Euro), was etwas über den Markterwartungen liegt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) verbesserte sich im Quartal um 5,8 Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar. Auch hier hatten Branchenexperten etwas weniger auf dem Zettel.
Im laufenden Jahr soll das bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) weiterhin zwischen vier und acht Prozent zulegen, was im Einklang mit dem mittelfristigen Ziel steht./err/niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 73,40 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +3,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 132,20 Mrd..
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1438. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von -4,14 %/+32,84 % bedeutet.