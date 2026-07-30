VW-Rivale Stellantis weiter auf dem Weg der Besserung - Prognose steht
- Umsatz stieg um 13 Prozent auf 43,5 Mrd Euro konzernweit
- Nordamerika stärkte Verkäufe, Europa blieb operativ rot
- Bereinigtes Ergebnis 773 Mio, Netto 293 Mio Gewinn
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis hat im zweiten Quartal weiter Fuß gefasst bei der Kehrtwende aus seiner Krise. Der Umsatz zog gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro an, wie der Opel-Mutterkonzern am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Vor allem die steigenden Verkäufe im wichtigen Markt Nordamerika gaben Schub. In der Region Europa blieb das Geschäft verhalten. Hier fuhr der Konzern auch im operativen Geschäft weiter rote Zahlen ein.
Insgesamt erzielte Stellantis ein bereinigtes operatives Ergebnis von 773 Millionen Euro bei einer Marge von 1,8 Prozent. Das Ergebnis lag damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor und schlug auch die Erwartungen von Analysten. Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognosen. Unter dem Strich kehrte der VW-Rivale - unter anderem mit den Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep und Ram - zurück in die Gewinnzone mit einem Überschuss von 293 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum war ein Verlust von fast 1,9 Milliarden Euro angefallen./men/zb
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