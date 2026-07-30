🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zentralbanken kaufen deutlich mehr Gold - Russland verkauft

    Für Sie zusammengefasst
    • Notenbanken kauften im Q2 rund 289 Tonnen Gold
    • Stärkste Käufer waren Polen 51 t und China 33 t
    • Russland größter Verkäufer 22 t, Bundesbank 1 t
    Zentralbanken kaufen deutlich mehr Gold - Russland verkauft
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    LONDON (dpa-AFX) - Zentralbanken haben ihre Goldkäufe im zweiten Quartal laut einem Bericht des Interessenverbands World Gold Council (WGC) deutlich erhöht. In den drei Monaten bis Ende Juni hätten Notenbanken weltweit rund 289 Tonnen Gold gekauft, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht des Interessenverbands. Die Nachfrage nach Gold durch Zentralbanken hat sich damit wieder deutlich erholt, nachdem sie zu Beginn des Jahres eingebrochen war.

    Im ersten Quartal hatten Notenbanken nur Gold in einem Volumen von 57 Tonnen gekauft, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht. Zu Beginn des Jahres war der Goldpreis in einem Höhenflug und hatte Ende Januar ein Rekordhoch bei 5.595 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erreicht. Seitdem ist die Notierung für das Edelmetall deutlich gefallen und rutschte in den vergangenen Wochen zeitweise unter 4.000 Dollar. Seit Ende Juni hielt sich der Goldpreis in einer vergleichsweise engen Spanne bei der Marke von 4.000 Dollar je Feinunze.

    Stärkster Goldkäufer im zweiten Quartal war nach Angaben des WGC die Notenbank von Polen, die ihre Goldreserve um 51 Tonnen auf 632 Tonnen aufgestockt hat. Zudem hat Chinas Zentralbank ihre Reserven um weitere 33 Tonnen auf 2.346 Tonnen erhöht. Beide Notenbanken zählten bereits 2025 zu den großen Goldkäufern am Markt. Dagegen hat sich die russische Notenbank im zweiten Quartal von einem Teil ihrer Goldreserven getrennt. Mit einem Volumen von 22 Tonnen war Russland von April bis Juni der größte Verkäufer von Gold unter den Zentralbanken.

    Die deutsche Bundesbank zählt ebenfalls zu den Verkäufern von Gold, heißt es in dem Quartalsbericht des Interessenverbands. Hier habe das Volumen aber nur etwa eine Tonne betragen, die für das Prägen von Goldmünzen verwendet wurde. Wie aus Daten der Bundesbank hervorgeht, hatten die deutschen Goldreserven Ende 2025 ein Volumen von rund 3.350 Tonnen und sind nach den USA die zweitgrößten Goldreserven der Welt.

    Wir aus dem Quartalbericht des WGC weiter hervorgeht, lag die globale Nachfrage nach Gold im zweiten Quartal bei 1.269 Tonnen und damit nur geringfügig um ein Prozent höher als in den ersten drei Monaten des Jahres. Den mit Anstand stärksten Anstieg gab es bei den Zentralbanken. Einen deutlichen Rückgang gab es hingegen bei der Nachfrage von Wertpapieren, die mit physischem Gold hinterlegt sind (ETFs)./jkr/jsl/jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zentralbanken kaufen deutlich mehr Gold - Russland verkauft Zentralbanken haben ihre Goldkäufe im zweiten Quartal laut einem Bericht des Interessenverbands World Gold Council (WGC) deutlich erhöht. In den drei Monaten bis Ende Juni hätten Notenbanken weltweit rund 289 Tonnen Gold gekauft, heißt es in dem am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     