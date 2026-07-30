Moin 🙂





Meine Zusammenfassung des Austauschs mit der KI:





Gold, Entdollarisierung und US-Schulden: Ist Gold wirklich noch billig?

Steve Hanke bezeichnet Gold bei etwa 4.000 US-Dollar je Unze als billig. Das klingt zunächst merkwürdig, nachdem der Goldpreis innerhalb weniger Jahre massiv gestiegen ist. Entscheidend ist deshalb die Frage: billig im Verhältnis wozu?

1. Ist Gold gegenüber der Geldmenge billig?

Gegenüber den realen Zinsen, dem Dollar und seiner eigenen Preisentwicklung ist Gold derzeit nicht offensichtlich billig. Hohe reale US-Anleiherenditen erhöhen die Opportunitätskosten eines Vermögenswertes, der keine Zinsen zahlt. Der World Gold Council kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass der Goldpreis von etwa 4.000 Dollar grundsätzlich zum derzeitigen Umfeld aus mäßigem Wachstum, erhöhter Inflation und hohen Zinsen passt.

„Billig“ kann Gold dennoch sein, wenn man von einer fortschreitenden Remonetarisierung ausgeht: Zentralbanken halten mehr Gold, der Anteil des Dollars an den Reserven sinkt und ein wachsender Teil des Welthandels wird außerhalb des Dollars abgewickelt. Unter dieser Annahme ist nicht die heutige Geldmenge allein entscheidend, sondern der zukünftig gewünschte Goldanteil an den weltweiten Reserven. Gold ist also nicht nach jeder klassischen Bewertungsmethode billig, sondern im Verhältnis zu seiner möglichen zukünftigen monetären Rolle.

Kurzfristig bleiben allerdings Fed, Dollar und Realzinsen wichtiger als BRICS. https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026

2. Kann eine Neubewertung des US-Goldes die Staatsschulden beseitigen?

Die USA besitzen rund 261,5 Millionen Feinunzen Gold. In der Bilanz des Finanzministeriums steht dieses Gold noch immer mit dem gesetzlichen Preis von 42,22 Dollar je Unze.

Bei einem Marktpreis von 4.000 Dollar wäre der gesamte Bestand ungefähr eine Billion Dollar wert. Den US-Staatsschulden von annähernd 40 Billionen Dollar steht also nur ein Bruchteil davon gegenüber.

Eine offizielle Neubewertung auf 20.000 oder 40.000 Dollar wäre zunächst nur ein Buchungsvorgang. Sie könnte dem Finanzministerium zwar bilanziellen Spielraum oder eine einmalige Finanzierung gegenüber der Fed verschaffen. Die reale Verschuldung verschwindet dadurch aber nicht. Einen Käufer, der freiwillig 20.000 Dollar bezahlt, obwohl der Marktpreis bei 4.000 Dollar liegt, gäbe es nicht.

Hanke hat daher im Kern recht: Eine Neubewertung kann Liquidität schaffen und die staatliche Bilanz optisch verändern, sie kann aber weder das Haushaltsdefizit noch die strukturelle Überschuldung lösen. https://fiscal.treasury.gov/resources/gold-report

3. BRICS benötigen keine gemeinsame Währung

Die entscheidende Entwicklung ist wahrscheinlich viel unspektakulärer als eine neue goldgedeckte BRICS-Währung.

China kann beispielsweise Waren aus Indien kaufen und in Renminbi bezahlen. Kauft Indien weniger Waren aus China zurück, bleibt in Indien ein Renminbi-Überschuss. Dieser kann in chinesische Waren, Anleihen, Unternehmensbeteiligungen oder grundsätzlich auch in Gold getauscht werden. Damit wäre der Handel wirtschaftlich ausgeglichen, ohne dass vorher Dollar gekauft werden müssten.

Dafür braucht es weder eine einheitliche BRICS-Währung noch einen offiziellen Goldstandard. Benötigt werden lediglich:

Handel und Kreditvergabe in lokalen Währungen, direkte Wechselkurse zwischen diesen Währungen, funktionierende Zahlungs- und Clearingsysteme, liquide Goldmärkte mit physischer Auslieferung, die Möglichkeit, überschüssige Währungsbestände in Gold umzuwandeln.

Die BRICS-Staaten verfolgen ausdrücklich eine stärkere Verwendung lokaler Währungen und den Ausbau entsprechender Zahlungssysteme. https://brics.br/pt-br/documentos/acervo-de-presidencias-anteriores/finance-ministers-central-bank-governors-declarations/2024-brics-fmcbg-joint-statement.pdf/%40%40download/file

Die einzelnen Bausteine dieses Goldausgleichs existieren bereits. Die Shanghai Gold Exchange ist international zugänglich, und Hongkong baut mit China ein neues Gold-Clearing- und Auslieferungssystem auf. Was bisher fehlt, sind verlässliche öffentliche Daten darüber, wie viele Handelsüberschüsse zwischen BRICS-Ländern tatsächlich auf diesem Weg systematisch in Gold umgewandelt werden.

Man sollte daher nicht behaupten, ein geschlossenes goldgestütztes BRICS-Abrechnungssystem sei bereits voll funktionsfähig. Richtig ist aber: Ein solcher Ausgleich ist heute technisch möglich, und die dafür benötigte Infrastruktur wird ausgebaut.

4. Warum schon kleine Umschichtungen den Goldmarkt bewegen können

Der weltweite Goldmarkt ist im Verhältnis zu Devisenreserven, Anleihemärkten und internationalen Handelsströmen relativ klein.

Bei 4.000 Dollar je Unze entsprechen 100 Milliarden Dollar ungefähr 775 Tonnen Gold. Bereits die Umschichtung von nur einem Prozent der weltweiten Devisenreserven würde eine zusätzliche Nachfrage von ungefähr 1.000 Tonnen auslösen – etwa so viel, wie Zentralbanken zuletzt durchschnittlich pro Jahr kauften.

Deshalb muss der Dollar nicht zusammenbrechen, damit Gold erheblich steigt. Es reicht, wenn Zentralbanken ihre Zielquote für Gold schrittweise erhöhen. In der Zentralbankumfrage 2026 erwarten 74 Prozent der Befragten einen sinkenden Dollaranteil an den weltweiten Reserven; 89 Prozent rechnen mit weiter steigenden Goldreserven. https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-gold-reserves-survey-2026

5. Was bedeutet Entdollarisierung für die USA?

Entdollarisierung führt nicht automatisch und sofort zu hoher US-Inflation. Die Wirkung läuft über mehrere Stufen:

Weniger internationaler Dollarhandel bedeutet tendenziell weniger Bedarf an Dollarreserven. Daraus kann eine geringere strukturelle Nachfrage nach US-Staatsanleihen entstehen. Die USA müssten dann höhere Renditen anbieten oder mehr Anleihen im Inland beziehungsweise über die Fed finanzieren. Ein schwächerer Dollar würde außerdem Importe verteuern.

Das wirkt grundsätzlich inflationär. Gleichzeitig können höhere Zinsen Investitionen, Immobilien, Konsum und Aktienmärkte belasten. Entdollarisierung kann deshalb auch zunächst stagflationär wirken: schwächeres Wachstum bei gleichzeitig erhöhtem Preisdruck.

Der Dollar bleibt dennoch mit rund 57 Prozent der gemeldeten Devisenreserven die mit Abstand wichtigste Reservewährung. Der Renminbi erreicht bisher nur knapp zwei Prozent. Wir sehen daher keinen plötzlichen Dollarersatz, sondern eine langsame Diversifikation zugunsten von Gold und mehreren regionalen Währungen. https://data.imf.org/en/news/imf%20data%20brief%20july%201

6. Können die USA dauerhaft hohe Zinsen verkraften?

Kurzzeitig ja, dauerhaft nur schwer. Die durchschnittliche Verzinsung der ausstehenden US-Schulden liegt noch bei rund 3,4 Prozent, während zehnjährige Neuverschuldung inzwischen ungefähr 4,7 Prozent kostet. Weil alte, niedrig verzinste Anleihen nach und nach ersetzt werden, steigt die Zinslast zeitverzögert weiter.

Das Congressional Budget Office erwartet für 2026 ein Defizit von 1,9 Billionen Dollar beziehungsweise 5,8 Prozent des BIP. Selbst ohne Zinszahlungen besteht ein Primärdefizit von etwa 2,6 Prozent des BIP. Bis 2036 soll die öffentlich gehaltene Verschuldung von 101 auf 120 Prozent des BIP steigen.

Die USA gehen bei hohen Zinsen nicht plötzlich „bankrott“, weil sie sich in ihrer eigenen Währung verschulden. Aber der Handlungsspielraum wird immer kleiner. Zinskosten verdrängen andere Ausgaben, höhere Renditen belasten die Wirtschaft und die Versuchung wächst, die reale Schuldenlast über Inflation und unterhalb der Inflation liegende Zinsen abzubauen. https://www.cbo.gov/publication/62105

7. Brauchen die USA negative Realzinsen?

Rein mathematisch: nein. Die Schuldenquote könnte auch durch Primärüberschüsse, Ausgabenkürzungen, höhere Steuern oder dauerhaft starkes reales Wachstum stabilisiert werden.

Politisch sind diese Alternativen jedoch schwierig. Für eine Stabilisierung genügt auch ein reales Wachstum von drei Prozent nicht automatisch, solange der Staat weiterhin hohe Primärdefizite produziert und die durchschnittlichen Zinsen steigen.

Deshalb ist finanzielle Repression ein plausibler langfristiger Weg: Nominalzinsen bleiben über null, aber zeitweise unter der Inflationsrate. Die Schulden verlieren dadurch real an Wert, während Sparer und Anleihegläubiger Kaufkraft abgeben. Historisch wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ein erheblicher Teil hoher Staatsschulden auf diese Weise abgebaut. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1507.pdf

8. Kann reales Wachstum das Problem lösen?

Das bleibt der wichtigste Gegenpunkt zur Goldthese. Wenn KI, Automatisierung und Investitionen die Produktivität dauerhaft stark erhöhen, könnte das nominale BIP schneller als die Schulden wachsen.

Darauf sollte man sich aber noch nicht verlassen. Das reale US-Wachstum von 2,1 Prozent im ersten Quartal 2026 wurde nach Berechnungen des Hutchins Center zu rund 0,9 Prozentpunkten durch Fiskalpolitik unterstützt. Gleichzeitig ist ein großer Teil der privaten Investitionsdynamik auf KI, Rechenzentren, Software und Informationstechnik konzentriert.

Das kann der Beginn eines echten Produktivitätsschubs sein. Es kann aber auch bedeuten, dass das Wachstum momentan stärker von Defiziten und einem einzelnen Investitionsboom abhängig ist, als die Gesamtzahl vermuten lässt. https://www.brookings.edu/articles/hutchins-center-fiscal-impact-measure/

9. Wo könnte Gold in ein, zwei und fünf Jahren stehen?

Aktuelle Bankenprognosen liegen überwiegend zwischen ungefähr 4.500 und 5.000 Dollar für Ende 2026. Langfristig goldfreundlichere Modelle reichen deutlich höher.

Meine Szenariobandbreiten wären:

Ein Jahr: 4.300–5.200 Dollar. Entscheidend sind Fed, Realzinsen und Dollar. Zwei Jahre: 4.800–6.300 Dollar, falls Zentralbankkäufe anhalten und die Fed wieder lockern muss. Fünf Jahre: im neutralen Szenario 5.000–6.500 Dollar; bei beschleunigter Entdollarisierung und finanzieller Repression 6.500–9.000 Dollar. Über 10.000 Dollar: möglich, aber dafür wäre eine stärkere Währungs-, Schulden- oder Vertrauenskrise erforderlich.

Das goldfreundliche Incrementum-Modell erreicht für 2030 rund 8.900 Dollar im Inflationsszenario, aber nur rund 4.800 Dollar im Basisszenario. Diese große Spanne zeigt, dass Goldprognosen letztlich Prognosen über das zukünftige Geld- und Schuldensystem sind. https://ingoldwetrust.report/wp-content/uploads/2026/05/In-Gold-We-Trust-report-2026-Compact-Version-english.pdf

Fazit

Hankes Aussage „Gold ist billig“ ist keine allgemeingültige Feststellung. Bei hohen Realzinsen und einem starken Dollar ist Gold um 4.000 Dollar kurzfristig nicht offensichtlich unterbewertet.

Gold kann aber gegenüber seiner möglichen zukünftigen Rolle im Weltwährungssystem billig sein. Die entscheidende Entwicklung ist dabei nicht eine spektakuläre gemeinsame BRICS-Währung, sondern die schrittweise Verbindung von Handel in lokalen Währungen, regionalen Zahlungssystemen und Goldmärkten.

Für die nächsten zwölf Monate dominieren Fed, Dollar und Realzinsen. Über fünf Jahre werden Zentralbankkäufe, US-Defizite, Entdollarisierung und die Frage wichtiger, ob die USA ihre Schulden durch reales Wachstum, harte Haushaltspolitik oder negative Realzinsen stabilisieren.

Das stärkste positive Signal für Gold wäre deshalb nicht allein eine Zinssenkung. Es wäre eine Zinssenkung oder erneute Anleihekäufe der Fed, obwohl die Inflation weiterhin deutlich über zwei Prozent liegt. Dann würde aus der heutigen Goldthese zunehmend ein Szenario finanzieller Repression.