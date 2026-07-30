Adidas bekommt neue Finanzvorständin
- Harm Ohlmeyer verlängert seinen Vertrag nicht
- Birgit Kretschmer kehrt im September zu Adidas zurück
- Kretschmer bringt 25 Jahre Erfahrung bei Adidas
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Beim Sportartikelhersteller Adidas kommt es zu einem Wechsel im Finanzressort. Harm Ohlmeyer wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Er war seit fast 30 Jahren bei adidas tätig und seit 2017 Finanzvorstand des Unternehmens. Seine Nachfolgerin wird Birgit Kretschmer. Sie werde mit Wirkung zum 1. September in den Vorstand berufen und übernehme das Amt zum Ende des Jahres, hieß es. Kretschmer kann insgesamt auf eine 25-jährige Erfahrung bei Adidas zurückblicken. In den vergangenen sechs Jahren war sie Finanzchefin des Modehändlers C&A und kehrt im September zu Adidas zurück./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,61 % und einem Kurs von 167 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,76 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,68 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +12,12 %/+39,39 % bedeutet.
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WM Ausrüster, Laufschuh Marktanteile auf Kosten von Nike, Rückkaufprogramm läuft, Analysten fast einstimmig auf Buy. Adidas hat gerade mehrere Katalysatoren gleichzeitig. Kurs war vor ein paar Wochen noch bei 138, jetzt 168 und die Story wird langsam vom Markt verstanden. Wer die WM unterschätzt hat bei Adidas historisch immer falsch gelegen.
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Viele Privatanleger beschäftigen sich zu intensiv mit Charts und Kursen, statt auf Zahlen, Bilanzen und Strategien zu achten. Macht ja auch mehr Mühe.