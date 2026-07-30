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    Adidas bekommt neue Finanzvorständin

    Für Sie zusammengefasst
    • Harm Ohlmeyer verlängert seinen Vertrag nicht
    • Birgit Kretschmer kehrt im September zu Adidas zurück
    • Kretschmer bringt 25 Jahre Erfahrung bei Adidas
    Adidas bekommt neue Finanzvorständin
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Beim Sportartikelhersteller Adidas kommt es zu einem Wechsel im Finanzressort. Harm Ohlmeyer wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Er war seit fast 30 Jahren bei adidas tätig und seit 2017 Finanzvorstand des Unternehmens. Seine Nachfolgerin wird Birgit Kretschmer. Sie werde mit Wirkung zum 1. September in den Vorstand berufen und übernehme das Amt zum Ende des Jahres, hieß es. Kretschmer kann insgesamt auf eine 25-jährige Erfahrung bei Adidas zurückblicken. In den vergangenen sechs Jahren war sie Finanzchefin des Modehändlers C&A und kehrt im September zu Adidas zurück./nas/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,61 % und einem Kurs von 167 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,68 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +12,12 %/+39,39 % bedeutet.





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