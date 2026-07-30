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    30 Mio für 18-Jährigen: Dortmunds riskante Mega-Investition

    30 Mio für 18-Jährigen: Dortmunds riskante Mega-Investition
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Borussia Dortmund treibt in diesen Tagen sowohl sportliche als auch kommerzielle Weichenstellungen voran. Medienberichten zufolge steht der 18-jährige Grieche Konstantinos Karetsas kurz vor einem Wechsel vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Dortmund; die Ablöse soll bei 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Bonus liegen, der Vertrag bis Sommer 2029. Für einen Klub, der regelmäßig um internationale Sichtbarkeit und Erlöse ringt, ist ein solcher Transferobjekt nicht nur sportliche Investition, sondern auch bilanzrelevant: Marktwertsteigerung, Aktivierung von Vermarktungseffekten und potenzielle Weiterverkaufserlöse zählen zu den finanziellen Motiven. Der obligatorische Medizincheck soll in den nächsten Tagen erfolgen; Schwesterfragen betreffen künftige Amortisationszeiträume, Gehaltskosten und mögliche steuerliche Effekte.

    Parallel nutzt der BVB eine einwöchige Japan-Reise zur Auslandsvermarktung. Clubchef Carsten Cramer betont gegenüber der Presse, dass regelmäßige Präsenz in Auslandsmärkten Voraussetzung für lukrative TV- und Sponsoringverträge sei und kritisiert, dass außer Dortmund und Bayern vergleichsweise wenige Bundesligisten solche Engagements fahren. Cramer verweist darauf, dass Dortmund mit diesen Reisen Geld verdiene und ein japanischer TV-Vertrag Bestand habe. Gleichwohl offenbart die aktuelle Kaderzusammenstellung Limits: Viele Stammkräfte fehlen – verletzte oder noch im Urlaub befindliche Nationalspieler sowie ein in Dortmund verbleibender Sportdirektor reduzieren die sportliche Schlagkraft vor Ort.

    Wirtschaftlich stellt sich damit eine Abwägung zwischen Markenpflege und sportlichem Vorbereitungswert: Einnahmen aus Merchandising, Sponsoring und TV-Rechten stehen Aufwand, Reisestrapazen und möglichen sportlichen Beeinträchtigungen gegenüber. Das erste Testspiel gegen Cerezo Osaka endete 0:1; sportliche Ergebnisse sind sekundär für die Marketingreise, so Trainer Niko Kovač, der zugleich Einsatzzeiten für zurückkehrende WM-Profis limitieren will.

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    Sportlich flankiert Dortmund die Marketingschritte mit personeller Erneuerung: Karetsas soll exemplarisch Julian Brandts Abgang kompensieren, zudem verhandelt Sportdirektor Ole Book weiter über mögliche Neuverpflichtungen. Für Investoren und Sponsoren bleibt entscheidend, ob die Auslandspräsenz nachhaltige Umsatzsteigerungen generiert und ob teure Transfers mittelfristig sportlichen Mehrwert liefern. Die anstehende Saison und der Supercup gegen Bayern werden den Return on Investment frühzeitig sichtbar machen.

    Langfristig hängt der wirtschaftliche Erfolg solcher Maßnahmen von mehreren Variablen ab: Dem Effekt auf Markenbekanntheit in Kernmärkten wie Japan und Asien generell, der Fähigkeit, lokale Sponsorenverträge zu akquirieren, sowie der Ausbeute aus Merchandising und Hospitality. Transfers wie der von Karetsas sind zugleich Wetten auf Talententwicklung und künftige Transfergewinne; sie erhöhen die Bilanzposition Spielerwerte, belasten aber kurzfristig die Cashflow-Planung. Für börsennotierte oder finanziell exponierte Clubs ist Transparenz bei Bewertung und Risikoallokation wichtig. Dortmunds Strategie kombiniert daher kurzfristige Umsatzgenerierung durch Auslandsgeschäfte mit langfristigen Investitionen in junge Spieler — ein Modell, dessen Nachhaltigkeit sich am Marktwert der Marke und an sportlichen Resultaten messen lässt.



    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 3,05EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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