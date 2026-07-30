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    Unilever dreht auf: Aktie springt 6% – Jahresziele werden angehoben

    Unilever dreht auf: Aktie springt 6% – Jahresziele werden angehoben
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Unilever hat das erste Halbjahr genutzt, um mit einer wieder anziehenden Nachfrage positive Akzente zu setzen und die Anlegerstimmung merklich zu verbessern. Der Konsumgüterkonzern meldete für die ersten sechs Monate einen Umsatzanstieg von nominal 0,5 Prozent auf 25,6 Milliarden Euro; bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte (organisch) wuchsen die Erlöse jedoch deutlich stärker um 4,8 Prozent. Treiber dieser Entwicklung waren in erster Linie höhere Absatzmengen (+4,2 Prozent) bei moderaten Preiserhöhungen (+0,6 Prozent).

    Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um 0,9 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro, die bereinigte operative Marge verbesserte sich leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent – ein Ergebnis, das die Markterwartungen insgesamt knapp übertraf. Unilever betont, dass die Dynamik des Kerngeschäfts und die verbesserte Profitabilität den Aufwärtstrend stützen.

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    Auf Basis der Zahlen hob das Management die Jahresziele an: Für das Gesamtjahr strebt Unilever nun ein organisches Umsatzwachstum innerhalb der langfristigen Zielspanne von vier bis sechs Prozent an; zuvor hatte das Unternehmen das Wachstum am unteren Rand dieser Bandbreite verortet. Auch die bereinigte operative Marge soll sich gegenüber dem Vorjahr (20,0 Prozent) moderat verbessern. Die Zielanpassung signalisiert gestiegene Zuversicht, die aus der Kombination anziehender Nachfrage, Marktanteilsgewinnen in ausgewählten Regionen und der fortgesetzten Kosten- und Portfolioarbeit resultiert.

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    Die Börse reagierte prompt: Die Aktie legte kurz nach Handelsbeginn zwischenzeitlich mehr als sechs Prozent zu und erreichte rund 4.927,50 Pence, womit sie aus einer seit Ende Juni bestehenden Handelsspanne ausbrach. Analysten honorierten die Zahlen: Celine Pannuti von JPMorgan sieht im starken Kerngeschäft die Grundlage für eine mögliche Neubewertung der Aktie, während Barclays-Analyst Warren Ackerman die Ergebnisse als Beleg dafür wertet, dass Unilever schneller wachsen könne als viele Wettbewerber. Besonders überraschend war dem Management zufolge die Stärke in den Schwellenländern, wo das Umsatzwachstum deutlich über den Erwartungen lag.

    Für Investoren ergibt sich daraus ein klares Narrativ: Unilever liefert eine Kombination aus Volumenwachstum, disziplinierter Preispolitik und stabiler Margenentwicklung, die die kurzfristige Ertragslage stützt und Raum für eine positive Neubewertung lässt. Gleichwohl bleibt die Fragilität des makroökonomischen Umfelds – insbesondere Währungsrisiken und konsumseitige Schwankungen in wichtigen Märkten – ein zu beobachtender Faktor für die weitere Entwicklung.



    Unilever

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    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 57,39EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.




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