IVU stärkt Vertrauen: Rückkäufe & EBIT-Prognose auf 22 Mio hoch

Zeitgleich kommunizierte IVU eine Verbesserung der Ergebnisprognose: Auf Basis vorläufiger Zahlen für das erste Halbjahr 2026 stieg das operative Ergebnis (EBIT) auf 3,3 Mio. Euro nach 1,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Als Gründe nennt das Management sowohl das Wachstum wiederkehrender Umsätze als auch erste Wirkungen von Effizienzmaßnahmen. In Folge wurde der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 nach oben angepasst: Das Vorstandsteam erwartet nun ein EBIT von rund 22 Mio. Euro (vorher rund 20 Mio. Euro). Die Prognosen für den Konzernumsatz (über 160 Mio. Euro) sowie für das Rohergebnis (rund 130 Mio. Euro) bleiben unverändert. Die finalen Zahlen will IVU mit dem Halbjahresbericht am 27. August 2026 vorlegen.

Die IVU Traffic Technologies AG hat Ende Juli 2026 zwei Kapitalmarktmitteilungen veröffentlicht, die Rückkäufe eigener Aktien und eine strategische Verstärkung der Investor-Relations betreffen. Im Rahmen des seit 10. Juni 2026 laufenden Aktienrückkaufprogramms erwarb das Unternehmen zwischen dem 20. und 24. Juli insgesamt 14.270 Stückaktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 22,4402 Euro. Damit erhöht sich das bisherige Rückkaufsvolumen auf insgesamt 77.598 Aktien. Die Transaktionen wurden im XETRA-Handel über ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausgeführt. Detaillierte Daten sind im Investor-Relations-Bereich auf der Unternehmenswebsite abrufbar.

Zur Stärkung der Markttransparenz beschleunigt IVU Fast-Close-Prozesse und verlegt Berichtstermine ab Q3 2026 um etwa zwei Wochen nach vorne; die Ergebnisveröffentlichung für die ersten neun Monate ist für den 5. November 2026 angesetzt. Ergänzend führt das Unternehmen ab Q3 regelmäßige unterjährige Analysten-Telefonkonferenzen in englischer Sprache ein und plant weitere persönliche sowie digitale Kommunikationsformate, um den Dialog mit Investoren und Analysten zu intensivieren. CFO Petra Meiser betont, dass die vorläufigen Zahlen und die Anhebung des Ausblicks die Skalierbarkeit und Profitabilität des Geschäftsmodells unterstreichen.

Die Kombination aus Aktienrückkäufen und verbesserter Ergebnisprognose signalisiert gegenüber Anlegern ein gesteigertes Vertrauen des Managements in die operative Entwicklung und in die finanzielle Stabilität. Rückkäufe können den Gewinn je Aktie stützen, sofern sie nicht durch höhere Verschuldung finanziert werden; IVU gibt keine Finanzierungshinweise in der Mitteilung. Entscheidend werden die endgültigen Halbjahreszahlen und das weitere Umsatzwachstum sein, insbesondere im Bereich wiederkehrender Erlöse. Investoren sollten die finale Berichterstattung am 27. August sowie die anschließenden Analystengespräche nutzen, um Entwicklungstreiber, Investitionsbedarf und Margenstabilität detailliert zu prüfen. Kurzfristig bleibt die Kursentwicklung jedoch stark von der Marktstimmung abhängig sein.

Die IVU Traffic Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.