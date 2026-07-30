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    PSI im Umbruch: Kapitalerhöhung über 29 Mio. – E.ON-Gruppe hält 76,56%

    PSI im Umbruch: Kapitalerhöhung über 29 Mio. – E.ON-Gruppe hält 76,56%
    Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online

    PSI Software sorgt Ende Juli sowohl mit Kapitalmaßnahmen als auch mit wechselnden Stimmrechtsmeldungen für Aufmerksamkeit an den Kapitalmärkten. In einer am 28. Juli verbreiteten Korrektur nach § 40 WpHG präzisierte das Unternehmen eine zuvor am 20. Juli veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung: Demnach entfällt die direkte Stimmrechtsausübung, während der Meldung zufolge 12.018.415 Stimmrechte (76,56 % der Stimmen) einer Gruppe zugerechnet werden. Als meldender Verpflichteter tritt E.ON SE auf; namentlich genannt wird zudem die Zest BidCo GmbH. Die Zurechnung erfolgt offenbar aufgrund einer Aktionärsvereinbarung und des Agierens „acting in concert“. In der hierarchischen Kette wird E.ON Verwaltungs GmbH als Inhaber der 76,56 %-Zurechnung genannt, E.ON SE fungiert als übergeordnete Einheit.

    Parallel dazu hatte PSI am 27. Juli die neue Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß § 41 WpHG publiziert: Nach Ausgabe von Bezugsaktien am 24. Juli beträgt die verwässerte Gesamtstimmenzahl nun 16.341.810. Die Kapitalmaßnahme – eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital – lieferte dem Unternehmen nach eigenen Angaben frische Eigenmittel in Höhe von rund 29 Mio. Euro. Die Stimmrechtskorrektur vom 28. Juli ist vor diesem Hintergrund als Abstimmungs- und Transparenzmaßnahme zu sehen, mit dem PSI marktkonforme Angaben zu Anteilen und Kontrollverhältnissen herstellen will.

    Zeitgleich veröffentlichte die GSC Research GmbH ein Update zu PSI Software (28. Juli). Die Analysten bestätigen die Empfehlung „Halten“ und belassen das 12‑Monats-Kursziel bei 45,00 Euro. Begründet wird dies mit zweigleisigen Entwicklungen: Für 2025 sei nach schwierigen Jahren ein deutliches Umsatz- und Auftragseingangswachstum zu verzeichnen gewesen. Zugleich belastet die andauernde Transformation hin zu Cloud- und Software-as-a-Service-Modellen das Ergebnis kurzfristig durch erhöhte Investitionen in Produkte, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften. Zusätzlich hätten Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Übernahmeangebot – in der Studie als von Warburg Pincus bezeichnet – die Zahlen belastet. Der neue Mehrheitsaktionär unterstütze jedoch die Strategie und habe Kapital bereitgestellt; die jüngste Kapitalerhöhung sei Teil dieser Unterstützung.

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    Marktseitig bleibt die Aktie dem Research zufolge eng um den Angebotspreis von 45,00 Euro gehandelt. GSC beurteilt daher das Aufwärtspotenzial als begrenzt, da viele positive Zukunftserwartungen bereits im Übernahmepreis eingepreist seien. Insgesamt deuten die Meldungen auf eine Phase intensiver Eigentümer- und Kapitalstrukturverschiebungen bei PSI hin – mit klarer Auswirkung auf Stimmrechtsverhältnisse und kurzfristige Ergebnisentwicklung.



    PSI AG

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    ISIN:DE000A0Z1JH9WKN:A0Z1JH
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    Die PSI AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 44,80EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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