Hunde in der Kabine vs. Mammutprozess: Haftungsalarm für Airlines

Ita Airways führt kostenpflichtigen Service für große Hunde ein — und ein zivilrechtlicher Mammutprozess rückt die Branche in die Haftungsdiskussion. Zwei Meldungen, die für Europas Luftverkehr nicht nur aus Verbrauchersicht relevant sind.

Die italienische Fluggesellschaft Ita Airways, an der die Lufthansa derzeit 41 Prozent hält und die langfristig zur Mehrheitsübernahme anvisiert wird, startet ab kommendem Montag das Angebot „Large Dog On Board“. Demnach dürfen auf ausgewählten Inlandsverbindungen erstmals Hunde bis zu 30 Kilogramm ohne Transportbox in der Kabine mitreisen. In der Pilotphase gilt eine begrenzte Zulassung: Pro Flug werden maximal zwei größere Tiere akzeptiert — ein Hund bis 30 kg in der Business-Class und ein zweites bis 15 kg in der Economy-Class. Buchung und Bezahlung müssen mindestens vier Tage vor Abflug über das Kundenservicezentrum erfolgen. Die italienische Luftfahrtbehörde Enac hat dem Konzept zugestimmt; Auflagen sehen Maulkorb- und Leinenpflicht sowie einen Fensterplatz mit saugfähigem Teppich vor. Ita plant eine schrittweise Ausweitung auf weitere Inlands- und perspektivisch internationale Strecken. Hintergrund ist die klare Nachfrage vieler Passagiere nach mehr Flexibilität beim Reisen mit Haustieren — für die Airline eröffnet sich ein Zusatzerlös, zugleich entstehen operative, versicherungs- und sicherheitsbezogene Anforderungen. Auch der Mutterkonzern betonte zuletzt, dass für die Lufthansa bislang keine vergleichbaren Pläne bestünden.