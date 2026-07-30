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    Hunde in der Kabine vs. Mammutprozess: Haftungsalarm für Airlines

    Hunde in der Kabine vs. Mammutprozess: Haftungsalarm für Airlines
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Ita Airways führt kostenpflichtigen Service für große Hunde ein — und ein zivilrechtlicher Mammutprozess rückt die Branche in die Haftungsdiskussion. Zwei Meldungen, die für Europas Luftverkehr nicht nur aus Verbrauchersicht relevant sind.

    Die italienische Fluggesellschaft Ita Airways, an der die Lufthansa derzeit 41 Prozent hält und die langfristig zur Mehrheitsübernahme anvisiert wird, startet ab kommendem Montag das Angebot „Large Dog On Board“. Demnach dürfen auf ausgewählten Inlandsverbindungen erstmals Hunde bis zu 30 Kilogramm ohne Transportbox in der Kabine mitreisen. In der Pilotphase gilt eine begrenzte Zulassung: Pro Flug werden maximal zwei größere Tiere akzeptiert — ein Hund bis 30 kg in der Business-Class und ein zweites bis 15 kg in der Economy-Class. Buchung und Bezahlung müssen mindestens vier Tage vor Abflug über das Kundenservicezentrum erfolgen. Die italienische Luftfahrtbehörde Enac hat dem Konzept zugestimmt; Auflagen sehen Maulkorb- und Leinenpflicht sowie einen Fensterplatz mit saugfähigem Teppich vor. Ita plant eine schrittweise Ausweitung auf weitere Inlands- und perspektivisch internationale Strecken. Hintergrund ist die klare Nachfrage vieler Passagiere nach mehr Flexibilität beim Reisen mit Haustieren — für die Airline eröffnet sich ein Zusatzerlös, zugleich entstehen operative, versicherungs- und sicherheitsbezogene Anforderungen. Auch der Mutterkonzern betonte zuletzt, dass für die Lufthansa bislang keine vergleichbaren Pläne bestünden.

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    Parallel dazu startet am 28. August vor dem Landgericht Braunschweig ein bedeutender Prozess zu Schadensersatzforderungen nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine 2015, bei dem 150 Menschen starben. 30 Kläger fordern bis zu 110.000 Euro pro Person; sie machen mangelnde Überwachung der Flugtauglichkeit des Copiloten geltend und setzen die Haftung der Bundesrepublik ins Feld. Das Gericht hält es jedoch für wahrscheinlich, dass der Staat nicht zahlen muss und mögliche Ansprüche stattdessen gegenüber der Fluggesellschaft geltend gemacht werden könnten. Die Verhandlung hat weitreichende Bedeutung für die Frage, wie Aufsichts- und Kontrollpflichten gegenüber Flugpersonal rechtlich zu bemessen sind — eine Thematik mit erheblichem finanziellen und reputativen Risiko für Fluggesellschaften und Aufsichtsbehörden.

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    Für Investoren und Management beider Felder gilt: Innovationen wie Ita’s Haustier-Service bieten Ertragschancen und Kundenbindung, erfordern aber klare Prozesse und Risikovorsorge. Zugleich erinnert der Germanwings-Prozess daran, dass Haftungsfragen und Regulierung langfristig Kosten und Image beeinflussen können — eine Mahnung zur Vorsicht in strategischen Entscheidungen innerhalb des Lufthansa-Konzerns und der gesamten Branche.



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