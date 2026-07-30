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    AUTO1 legt zu: Absatz +20%, EBITDA-Schub – Jahresziele bestätigt

    AUTO1 legt zu: Absatz +20%, EBITDA-Schub – Jahresziele bestätigt
    Foto: Autohero

    AUTO1 Group setzt Wachstumskurs fort und steigert Profitabilität – Jahresziele bestätigt

    Die AUTO1 Group hat im zweiten Quartal 2026 ein deutliches Wachstum bei Absatz, Umsatz und Ergebnis vorgelegt und damit die operative Erholung der vergangenen Perioden bestätigt. Die zentrale Kennzahl: Die Gruppe verkaufte 240.298 Fahrzeuge und damit 19,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz stieg auf 2,43 Mrd. Euro (+23,4 %), der Bruttogewinn wuchs auf 280,7 Mio. Euro (+21,4 %) und das bereinigte EBITDA legte um 38,4 Prozent auf 58,6 Mio. Euro zu.

    Das Ergebnis spiegelt vor allem Skaleneffekte und eine bessere Auslastung des Geschäftsmodells wider: CEO Christian Bertermann betonte, dass sich das Operating Leverage mit zunehmender Skalierung verstärkt habe; die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 2,4 Prozent – 30 Basispunkte über Vorjahr und der beste Wert in einem zweiten Quartal. CFO Christian Wallentin verwies auf die jüngste ABS-Transaktion „FinanceHero 3“ mit erstmals eingeführtem vertikalem Risikoselbstbehalt, die das kapitaleffiziente Wachstum und die Finanzierungsbasis stärken solle.

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    Segmentweise zeigt sich ein differenziertes Bild: Das Merchant-Geschäft (AUTO1.com) blieb das Volumen-Treiber mit 206.883 verkauften Fahrzeugen (+17,1 %) und einem Merchant-Umsatz von 1,83 Mrd. Euro (+17,9 %). Der Bruttogewinn pro Fahrzeug im Merchant-Bereich blieb mit 959 Euro nahezu stabil. Das Retail-Geschäft (Autohero) zog deutlich an: 33.415 verkaufte Einheiten entsprechen einem Plus von 40,3 %, der Retail-Umsatz stieg auf 598,3 Mio. Euro (+44,1 %) und der Bruttogewinn pro Fahrzeug lag bei 2.503 Euro.

    Trotz der positiven Dynamik bestätigte das Management die Jahresprognose für 2026: Ein Absatz zwischen 940.000 und 1.000.000 Fahrzeugen, ein Bruttogewinn von 1,1–1,2 Mrd. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 250–275 Mio. Euro. Investoren sollten beachten, dass das Unternehmen vorerst an seinen Zielen festhält, was Spielraum für Überraschungen begrenzt.

    Die Analystenreaktion war zurückhaltend: JPMorgan bestätigte das Rating „Overweight“ mit einem Kursziel von 37 Euro, lobte das Absatz- und operative Ergebnis als solide, wies aber auf einen schwächeren als erwarteten Bruttogewinn und die bloße Bestätigung der Jahresziele hin. Der Ausblick biete daher nur begrenztes Aufwärtspotenzial gegenüber Konsensschätzungen.

    Insgesamt liefert AUTO1 ein überzeugendes Quartal, das die Skalenvorteile des vertikal integrierten Geschäftsmodells unterstreicht. Gleichwohl bleiben Margenentwicklung und Umsetzung der Finanzierungsinnovationen entscheidend für die Beurteilung des künftigen Gewinnpotenzials.



    AUTO1 Group

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    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 22,78EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.




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