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    Hypoport: Profit-Schub im H1 – EBIT steigt um 21%, Q2 sorgt für Dämpfer

    Hypoport: Profit-Schub im H1 – EBIT steigt um 21%, Q2 sorgt für Dämpfer
    Foto: Hypoport SE

    Hypoport hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines leichten Rücksetzers im zweiten Quartal deutlich an Profitabilität gewonnen. Nach einer Vorstandssitzung am 27. Juli legte der Finanzdienstleister vorläufige Zahlen vor: Der Konzernrohertrag stieg im H1 um gut 6 % auf 138 Mio. Euro (H1/25: 130 Mio.), das EBIT erhöhte sich spürbar auf 19,3 Mio. Euro nach 16,0 Mio. im Vorjahr (+20,6 %). Die finalen H1-Zahlen will Hypoport am 10. August veröffentlichen.

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    Im Q2 legte der Rohertrag moderat um knapp 5 % auf 67 Mio. Euro zu (Q2/25: 64 Mio.), das operative Ergebnis sank jedoch leicht auf 7,3 Mio. Euro (Q2/25: 7,4 Mio.). Damit zeigt sich im Quartalsvergleich ein gegensätzlicher Trend: Umsatzwachstum, aber kurzfristiger Margendruck. Unternehmensseitig wird als Ursache vor allem das schwächere Abschneiden des Segments Financing Platforms im Quartal genannt.

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    Segmententwicklung treibt Halbjahresergebnis

    Die positive Halbjahresentwicklung wurde laut Mitteilung von allen drei operativen Segmenten getragen. Real Estate & Mortgage Platforms blieb größter Treiber: Rohertrag H1 85 Mio. Euro (H1/25: 81 Mio.), EBIT 23,9 Mio. nach 22,9 Mio. im Vorjahr. Financing Platforms steuerten einen Rohertrag von 34 Mio. bei (H1/25: 33 Mio.) und verbesserten ihr H1-EBIT auf 2,4 Mio. (H1/25: 1,8 Mio.), obwohl das Segment im Q2 mit nur 0,3 Mio. EBIT deutlich hinter dem Vorjahr (1,3 Mio.) zurückblieb. Insurance Platforms setzen ihren Turnaround fort: Rohertrag H1 17 Mio. (H1/25: 16 Mio.), EBIT im H1 nun 1,1 Mio. nach -0,3 Mio. ein Jahr zuvor; im Q2 wurde ein positives EBIT von 0,5 Mio. erzielt (Q2/25: -0,5 Mio.).

    Bilanz für Investoren und Ausblick

    Insgesamt deuten die vorläufigen Zahlen auf steigende Erlöse und verbesserte operative Erträge hin, wobei kurzfristige Schwankungen in einzelnen Geschäftsbereichen die Quartalsentwicklung belasten können. Der deutliche EBIT-Anstieg im Halbjahr spricht für operative Hebeleffekte und Effizienzgewinne, während Financing Platforms als kurzfristiger Risikofaktor gelten. Marktbeobachter werden zudem die angekündigte Veröffentlichung der finalen H1-Zahlen am 10. August verfolgen.

    Aktionärsstruktur: Stimmrechtsmitteilungen

    Separat meldete Hypoport zwei Stimmrechtsmitteilungen: Bank of America weist Instrumente und Stimmrechtsanteile mit einer Summe von knapp 4,97 % aus, Union Investment erhöhte ihre Stimmrechtsquote auf 6,69 %. Die Veränderungen dürften das Anlegerinteresse verstärken, ohne jedoch eine überraschende Kontrollverschiebung anzudeuten.



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    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 81,00EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.




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