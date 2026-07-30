Aixtron auf Erholungskurs - Händler: Auftragseingang überzeugt

Nach einem rasanten, vom KI-Boom getriebenen Kursanstieg bis auf fast 63 Euro Mitte Juni ging es bis zum Vortag fast ebenso schnell bergab, und zwar um insgesamt fast 50 Prozent. Hintergrund sind Gewinnmitnahmen durch Anleger bei stark gelaufenen Aktien mit KI-Bezug. So liegt das Aixtron-Papier 2026 trotz des jüngsten Rückschlags immer noch fast 93 Prozent im Plus./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,35 % und einem Kurs von 34,85 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -21,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -37,76 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 73,00Euro was eine Bandbreite von +14,71 %/+114,71 % bedeutet.