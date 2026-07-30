AKTIE IM FOKUS
Aixtron auf Erholungskurs - Händler: Auftragseingang überzeugt
- Tradegate: Erholung nach Zahlen, +3,4% auf 34,49€
- Händler sieht starken Auftragseingang, Ausblick stützt
- KI-Boom auf 63€, dann fast 50% Rückgang, noch 93%
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für Aktien von Aixtron zeichnet sich am Donnerstag nach Quartalszahlen ein Erholungsversuch ab. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Anteilsscheine des Chipindustrieausrüsters im Vergleich zum Xetra-Schluss 3,4 Prozent auf 34,49 Euro.
Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Auftragseingang im zweiten Quartal. Zudem untermauere der Umsatzausblick für das dritte Quartal die Geschäftsbelebung.
Nach einem rasanten, vom KI-Boom getriebenen Kursanstieg bis auf fast 63 Euro Mitte Juni ging es bis zum Vortag fast ebenso schnell bergab, und zwar um insgesamt fast 50 Prozent. Hintergrund sind Gewinnmitnahmen durch Anleger bei stark gelaufenen Aktien mit KI-Bezug. So liegt das Aixtron-Papier 2026 trotz des jüngsten Rückschlags immer noch fast 93 Prozent im Plus./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,35 % und einem Kurs von 34,85 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -21,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -37,76 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 73,00Euro was eine Bandbreite von +14,71 %/+114,71 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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Ach nee - die Bösen Bangster hinterlegen nur die Knock Outs oder Optionsscheine der bekloppten Fanaktionäre teilweise mit Aktien zur Absicherung ...
Quelle: Stock3
TI wurde trotz guter Zahlen auf breiter Front dennoch abgewatscht
"Der Umsatz im Rechenzentrumssegment verdoppelte sich im Jahresvergleich und stieg sequenziell um 20 %, während der Automobilbereich im mittleren zweistelligen Bereich beschleunigte – ein Segment, das bis zu diesem Quartal hinter der breiteren Erholung zurückgeblieben war. Diese Breite bestätigt, dass