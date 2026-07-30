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    AKTIE IM FOKUS

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    Aixtron auf Erholungskurs - Händler: Auftragseingang überzeugt

    Für Sie zusammengefasst
    • Tradegate: Erholung nach Zahlen, +3,4% auf 34,49€
    • Händler sieht starken Auftragseingang, Ausblick stützt
    • KI-Boom auf 63€, dann fast 50% Rückgang, noch 93%
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron auf Erholungskurs - Händler: Auftragseingang überzeugt
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für Aktien von Aixtron zeichnet sich am Donnerstag nach Quartalszahlen ein Erholungsversuch ab. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Anteilsscheine des Chipindustrieausrüsters im Vergleich zum Xetra-Schluss 3,4 Prozent auf 34,49 Euro.

    Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Auftragseingang im zweiten Quartal. Zudem untermauere der Umsatzausblick für das dritte Quartal die Geschäftsbelebung.

    Nach einem rasanten, vom KI-Boom getriebenen Kursanstieg bis auf fast 63 Euro Mitte Juni ging es bis zum Vortag fast ebenso schnell bergab, und zwar um insgesamt fast 50 Prozent. Hintergrund sind Gewinnmitnahmen durch Anleger bei stark gelaufenen Aktien mit KI-Bezug. So liegt das Aixtron-Papier 2026 trotz des jüngsten Rückschlags immer noch fast 93 Prozent im Plus./mis/jha/

    AIXTRON

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    -21,91 %
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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,35 % und einem Kurs von 34,85 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -21,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -37,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 73,00Euro was eine Bandbreite von +14,71 %/+114,71 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehende Veröffentlichung des Halbjahresberichts und erwartete Kursreaktionen, meist Befürchtungen eines erneuten Rückgangs nach hoher Volatilität (Hoch bei ~60€ auf ~35€). Diskutiert werden Ursachen wie Marktbreite, Hedgefonds/Derivate-Volatilität und Sorgen über chinesische DUV‑Konkurrenz/ASML‑Risiken; positive fundamentale Hinweise sind TI‑Auszeichnung und Ausbau in Malaysia.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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    AKTIE IM FOKUS Aixtron auf Erholungskurs - Händler: Auftragseingang überzeugt Für Aktien von Aixtron zeichnet sich am Donnerstag nach Quartalszahlen ein Erholungsversuch ab. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Anteilsscheine des Chipindustrieausrüsters im Vergleich zum Xetra-Schluss 3,4 Prozent auf 34,49 Euro. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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