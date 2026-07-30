Societe Generale legt die Latte nach Rekordgewinn höher - Sparziel verschärft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Societe Generale Aktie

Die Societe Generale Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 78,59 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Societe Generale Aktie um -1,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Societe Generale bezifferte sich zuletzt auf 58,81 Mrd..