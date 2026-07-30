Societe Generale legt die Latte nach Rekordgewinn höher - Sparziel verschärft
- Societe Generale erhöht Spar- und Renditeziele
- Kostensenkung auf vier Prozent statt drei Prozent
- Quartalsgewinn knapp 1,8 Mrd Euro ein Viertel mehr
PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale schraubt nach einem Rekordgewinn im zweiten Quartal ihre Spar- und Renditeziele nach oben. Bankchef Slawomir Krupa will die Kosten im laufenden Jahr statt um drei Prozent jetzt um vier Prozent senken, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll derweil um etwa elf Prozent steigen. Bisher hatte sich der Manager mehr als zehn Prozent zum Ziel gesetzt. Im zweiten Quartal verdiente die Societe Generale knapp 1,8 Milliarden Euro und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Während die Erträge stiegen, sanken die Kosten etwa so stark wie jetzt für das Gesamtjahr geplant./stw/tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Societe Generale Aktie
Die Societe Generale Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 78,59 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Societe Generale Aktie um -1,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Societe Generale bezifferte sich zuletzt auf 58,81 Mrd..