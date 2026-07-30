Lenzing setzt auf Vliesstoffe: Textilabbau, Kapitalerhöhung bis 300 Mio.

Kernpunkte sind der Ausbau des Nonwovens-Geschäfts bis 2030, Investitionen in Produktionskapazitäten in Lenzing (Österreich) und Mobile (USA) sowie die Kommerzialisierung der LENZING Nonwoven Technology. Parallel reduziert Lenzing standardisierte Textil-Commodity-Produkte und konzentriert das Textilportfolio auf Premium- und Spezialsegmente (TreeToTextile, Filament- und Flammschutzlösungen).

Die Lenzing AG hat am 27. Juli 2026 eine beschleunigte strategische Neuausrichtung angekündigt: Unter dem Leitmotiv „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ will der Spezialfaserhersteller stärker auf Vliesstoff-Anwendungen setzen und das Textilgeschäft fokussieren. Management und Aufsichtsrat genehmigten ein Maßnahmenpaket, das Produktionskonsolidierungen, ein Performance-Programm und eine umfassende Refinanzierung kombiniert.

Operativ plant Lenzing die Konsolidierung der Faserproduktion: Verkauf des indonesischen Viskosestandorts PT South Pacific Viscose wird vorangetrieben, die Produktion in Heiligenkreuz (Österreich) soll bis Ende 2026 eingestellt, in Grimsby (UK) bis Ende 2027 auslaufen. Ziel ist die Verlagerung spezieller Fasern auf Kernstandorte und eine schlankere Anlagenbasis.

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Finanziell rechnet Lenzing 2026 mit nicht zahlungswirksamen Wertminderungen auf Sachanlagen von bis zu EUR 150 Mio.; zusätzlich werden Restrukturierungsrückstellungen für Personalmaßnahmen von bis zu EUR 40 Mio. erwartet, die das EBITDA 2026 belasten. Mittelfristig strebt das Unternehmen eine EBITDA-Steigerung von EUR 150 Mio., eine Marge von 20–25% und einen Verschuldungsgrad unter 2,5x an.

Zur Stabilisierung der Bilanz hat der Vorstand eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von bis zu EUR 300 Mio. zur Abstimmung in einer außerordentlichen Hauptversammlung um den 25. August 2026 beschlossen. Hauptaktionäre B&C/Suzano sicherten pro rata Zusagen von insgesamt bis zu EUR 156,7 Mio., die Oberbank rund EUR 11,6 Mio.; Banken garantieren die Deckung nicht gezeichneter Aktien. Ergänzend sind neue Kreditlinien bis zu EUR 300 Mio. und Laufzeitverlängerungen bis 2030 vorgesehen.

Zwischen- und vorläufige Zahlen des zweiten Quartals 2026 zeigen Umsatzstabilität (EUR 652 Mio.) und ein gestiegenes EBITDA von EUR 123 Mio. bei einer Marge von 19%. Nettofinanzverschuldung verringerte sich auf EUR 1,36 Mrd.

Unter CEO Georg Kasperkovitz und CFO Mathias Breuer soll die Transformation Profitabilität und Kapitalrendite erhöhen. Das Performance-Programm zielt auf jährliche Einsparungen von EUR 120 Mio. gegenüber 2025, wovon bereits EUR 45 Mio. kommuniziert wurden. Bis Ende 2027 sollen Personal- und Verwaltungsstrukturen gestrafft werden; bereits im ersten Halbjahr 2026 wurde der Personalbestand um 267 Stellen reduziert (annualisierte Einsparungen EUR 25 Mio.). Lenzing betont soziale Verantwortung: Für Heiligenkreuz gilt ein Sozialplan, für Grimsby und Indonesien werden Unterstützungs- und Abstimmungsprozesse mit Arbeitnehmervertretungen vorgesehen. Zudem bleibt Zellstoff mit Kapazitätserweiterungen in Brasilien und Österreich eine zentrale Ergebnisstütze. Risiken bleiben bestehen.

Die Lenzing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 22,10EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

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