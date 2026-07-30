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    GSK punktet mit Impfstoffen – starkes Quartal trotz Patentrisiken

    GSK punktet mit Impfstoffen – starkes Quartal trotz Patentrisiken
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) hat im zweiten Quartal erneut solide operative Zahlen vorgelegt und profitiert weiter von starken Geschäften mit Krebs-, HIV- und Immuntherapien sowie einem robusten Impfstoffgeschäft. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent auf 8,4 Milliarden Pfund (rund 9,8 Milliarden Euro), nominal wie währungsbereinigt. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte in den drei Monaten bis Ende Juni um sechs Prozent auf 2,8 Milliarden Pfund zu. Anleger honorierten die Entwicklung: Die GSK-Aktie notierte zuletzt rund 2,4 Prozent im Plus.

    Treiber des Wachstums waren vor allem Spezialarzneien und Impfstoffe. Das RSV-Vakzin Arexvy sowie Preisentwicklungen beim Atemwegspräparat Nucala werden vom Management und Analysten als wesentliche Faktoren genannt. Diese Umsatzkomponenten kompensierten teilweise Schwächen in anderen Bereichen und begründeten die über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen.

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    Konzernchef Luke Miels, erst seit Jahresbeginn im Amt, bestätigte die generelle Wachstumsprognose für das Gesamtjahr. Er präzisierte jedoch die interne Erwartung: Umsatz und bereinigter operativer Gewinn dürften sich in der oberen Hälfte der zuvor genannten Bandbreiten bewegen, während der bereinigte Gewinn je Aktie voraussichtlich im unteren Bereich der Spanne liegen wird. Diese Divergenz erklärt das Management mit einmaligen Effekten und höheren Investitionen, die das Ergebnis je Aktie belasten.

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    Strategisch kündigte GSK an, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich über dem Umsatzwachstum anzuheben. Ziel ist, die Pipeline zu stärken und neue Umsatzquellen zu erschließen, nachdem mit dem Patentablauf eines wichtigen HIV-Medikaments ein bedeutender Umsatzrisikoherd auftaucht. Zur Kompensation plant das Unternehmen ein drei Jahre laufendes Sparprogramm, das die jährlichen Kosten bis 2029 um 2,4 Milliarden Pfund senken soll.

    Trotz der positiven operativen Zahlen bleibt die Analystenstimmung gemischt: Die US-Investmentbank JPMorgan bestätigte ihre Einstufung „Underweight“ und belässt das Kursziel bei 1.700 Pence. JPMorgan würdigt die kurzfristige Erholung, sieht jedoch strukturelle Herausforderungen – namentlich Patentdruck, erhöhte F&E-Ausgaben und die Frage, ob Kostensenkungen und Pipeline-Erfolge die Margen nachhaltig stützen können.

    Fazit: GSK zeigt sich derzeit als Unternehmen in einer Übergangsphase — mit starker kurzfristiger Umsatzdynamik durch Impfstoffe und Spezialpräparate, aber zugleich mit erhöhten Investitionen und mittelfristigen Risiken. Entscheidend für die weitere Bewertung wird sein, ob die zusätzlichen F&E-Mittel und das Sparprogramm gemeinsam den erwarteten Rückgang nach Patentverlusten auffangen können.



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